Τι κάνεις άνθρωπέ μου: 30 πόντους από τους 50 της Σλοβενίας ο Ντόντσιτς στο ημίχρονο που κυνηγάει πλέον τον Γκάλη (vid)!

Κάποιος να τον σταματήσει: Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν «καυτός» στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Ιταλία και πέτυχε 30 πόντους (!) από τους 50 της Σλοβενίας. Τι θέλει για να σπάσει το ρεκόρ του Νίκου Γκάλη;

«Οργιαστική» εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς στο πρώτο ημίχρονο. Ο σταρ των Λέικερς κάνει ό,τι θέλει την άμυνα των παικτών του Τζιανμάρκο Ποτσέκο που έχει επιστρατεύσει κάθε... τρικ προκειμένου να τον ανακόψει, ωστόσο ο «Luka Magic» κάνει μαγικά.

Ο σούπερ-σταρ της Σλοβενίας πέτυχε 30 πόντους στο πρώτο ημίχρονο με 9/13 σουτ, μάζεψε 5 ριμπάουντ, παίζοντας πραγματικά μόνος του, καθώς είχε σημειώσει παραπάνω από τους μισούς (50π.) της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Λούκα Ντόντσις με τους 33 πόντους έφτασε τα 6 σερί παιχνίδια στο Eurobasket με περισσότερους από 25 πόντους, ενώ παράλληλα αυτό είναι το τέταρτο παιχνίδι του σταρ της Σλοβενίας με περισσότερους από 30 πόντους, κάτι που μέχρι τώρα έχει πετύχει μόνο ο Νίκος Γκάλης στο Eurobasket του 1989 (5 παιχνίδια άνω των 30π.)

Imagine waking up knowing you'll have to guard Luka Doncic.



Luka has 22 in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/3rfC6HlQ4r — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!