Οι Γεωργιανοί «τρελάθηκαν»: Η έκρηξη χαράς στο videο της FIBA

H Γεωργία ενεργοποίησε δεύτερη «βόμβα» μετά την χθεσινή της Φινλανδίας, στέλνοντας πίσω στο Παρίσι την Γαλλία και οι παίκτες του Τζίκιτς το πανηγύρισαν σαν μικρά παιδιά

Δεύτερη «βόμβα» στο Eurobasket. Mετά το μέγα κάζο το βράδυ του Σαββάτου για την Σερβία, η Γαλλία φτιάχνει βαλίτσες όχι για τα προημιτελικά, αλλά για να γυρίσει σπίτι της, καθώς η Γεωργία ολοκλήρωσε το δεύτερο μεγάλο μπαμ το τουρνουά.

Η πρόκριση της ομάδας του Τζίκιτς στις «8» καλύτερες ομάδες της Ευρώπης έφερε έκρηξη χαράς στους Γεωργιανούς που πανηγύρισαν σαν μικρά παιδιά την μεγάλη νίκη.

