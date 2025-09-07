Επεισόδιο Οκόμπο - Καμπαρό σε τάιμ άουτ της Γαλλίας!

Επεισόδιο σε τάιμ άουτ της Γαλλίας στο ματς κόντρα στη Γεωργία, με τους τόνους να ανεβαίνουν ανάμεσα με Έλι Οκόμπο και Λουβαβού Καμπαρό!

Το παιχνίδι για τους «τρικολόρ» δεν πάει όπως θα ήθελαν, με την ένταση να έχει ανέβει για το φαβορί Γαλλία, με τους Οκόμπο και Καμπαρό να έχουν επεισόδιο σε διάρκεια τάιμ άουτ στα τέλη της τρίτης περιόδου.

Οι δύο παίκτες διαφώνησαν για μία φάση λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, όπως αναφέρθηκε και στη μετάδοση της ΕΡΤ, με τους πιο ψύχραιμους να παρεμβαίνουν και να πέφτει η ένταση.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!