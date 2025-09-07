Ελλάδα-Ισραήλ και μετά εκπομπή στο SDNA!

Η Εθνική δίνει τη μεγάλη της μάχη σήμερα το βράδυ και ακολούθως υπάρχει live στη Web Tv του σάιτ.

Στις 21.45 η Εθνική αντιμετωπίζει το Ισραήλ και με νίκη προκρίνεται στους «8» του Ευρωμπάσκετ. Εκεί, όπου ήδη (την) περιμένει η Λιθουανία, η οποία χθες απέκλεισε την Λετονία.

Μετά, λοιπόν, αυτό το μεγάλο ματς υπάρχει εκπομπή στη Web Tv του SDNA. Με τους Τόλη Κοτζιά και Γιώργος Ζάκκα να μεταφέρουν από τη Ρίγα κάθε λεπτομέρεια του μεγάλου αγώνα.

Ο διευθυντής του SDNA, Βασίλης Παπαθεοδώρου, και ο Γιάννης Κουβόπουλος θα δώσουν από το στούντιο της Αθήνας την δική τους οπτική γωνία για τη ματσάρα, που έρχεται, όπως βέβαια και το νέο μέλος της εκπομπής, ο πρώην διεθνής γκαρντ, Βαγγέλης Μάντζαρης.

Μείνετε συντονισμένοι, αμέσως μετά το ματς της Ελλάδας υπάρχει εκπομπή στη Web Tv του SDNA.

