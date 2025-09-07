Οι διαιτητές του Ελλάδα-Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης της Ελλάδας με το Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket (7/9, 21:45).

Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με το Ισραήλ για τη φάση των «16» του Eurobasket και μερικές ώρες πριν το τζάμπολ (21:45) έγιναν γνωστοί οι διαιτητές του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, θα σφυρίξουν οι Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Λουίς Καστίγιο (Ισπανία).

Ο Γάλλος ήταν στο παιχνίδι της Τουρκίας με την Σουηδία για τους «16» (85-79), ενώ στους ομίλους σφύριξε στα Λετονία-Τουρκία (73-93) και Τουρκία-Σερβία (95-90).

Ο Ιάπωνας διηύθυνε την ιστορική νίκη της Φινλανδίας κόντρα στη Σερβία (86-92) και στους ομίλους ήταν διαιτητής στα Ισραήλ-Σλοβενία (96-106), Γαλλία-Σλοβενία (103-95) και Γαλλία-Πολωνία (83-76).

Τέλος, ο Ισπανός ήταν και αυτός στο Σερβία-Φινλανδία και σφύριξε στους ομίλους τα Φινλανδία-Γερμανία (61-91), Φινλανδία-Λιθουανία (78-81) και Λιθουανία-Γερμανία (88-107).

