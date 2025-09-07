Ξανθόπουλος: «Θετικό ότι ήρθε έτσι η νίκη με την Ισπανία - Δεν πρέπει να αλλάξει ταυτότητα η ομάδα»

Ο προπονητής του Περιστερίου, Βασίλης Ξανθόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε μεταξύ άλλων για τη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία και για την αναμέτρηση με το Ισραήλ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για την εικόνα της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ: «Σίγουρα είναι πολύ σημαντική η πρώτη θέση γιατί ήταν σε όμιλο με καλές ομάδες. Εάν εξαιρέσουμε το ματς με την Βοσνία, δείξαμε καλό πρόσωπο. Ξέραμε για την Ισπανία ότι ήταν “τελικός” και παρά τα “φαντάσματα” που είδαμε, στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε ότι γύρισε το παιχνίδι και δείξαμε χαρακτήρα. Πήραμε μία νίκη πολύ σημαντική στην διοργάνωση».

Για την Ισπανία: «Περνάει υποσυνείδητα να μην ξαναχάσουμε από αυτούς. Στο παρκέ όχι, μετά το σκέφτεσαι, ναι. Δείξαμε καλό πρόσωπο. Το ρόστερ δεν έχει παίξει μαζί σε πολλά ματς. Είναι σημαντική η βελτίωση, έχουν καταλάβει όλοι τους ρόλους τους. Είναι πολύ θετικό το ότι ήρθε έτσι η νίκη με την Ισπανία. Εάν ερχόταν με την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου συνήθως δεν κάνει καλό στους παίκτες. Πάμε στα νοκ άουτ τώρα και μακάρι να μείνουμε υγιής ομάδα».

Για τον αγώνα με το Ισραήλ: «Το Ισραήλ είναι επικίνδυνη ομάδα. Έχουν καλή χημεία, δημιουργούν από όλες τις θέσεις. Έχουν εμπειρία. Δεν θα σταθώ στο φιλικό που δώσαμε γιατί ήταν ελλιπής η Εθνική. Εάν είμαστε καλοί στην άμυνα και έχουμε καλή επιθετική κυκλοφορία ώστε να βγάλουμε τα σουτ στην επίθεση. Η φετινή ομάδα έχει σουτέρς και ο Γιάννης δημιουργεί χώρους στην επίθεση. Οι παίκτες διαβάζουν τις φάσεις. Όταν έχει την μπάλα ο Γιάννης δημιουργεί, είχε πολλές ασίστ. Εάν είμαστε σε καλή ημέρα νομίζω ότι δύσκολα θα νικήσουμε».

Για το φινάλε με αντίπαλο την Ισπανία: «Το κρατάμε γιατί έχουμε τις προσωπικότητες. Έπαιξαν ρόλο και οι βολές του Σλούκα, όπου οι Ισπανοί αντίστοιχα τις έχασαν όπως ο Χουάντσο. Ακόμα και οι έμπειροι παίκτες όταν υπάρχει “πρέπει” και κούραση, έχουμε τις προσωπικότητες για να πάρουμε τα αποτελέσματα».

Για την εξαιρετική επίδοση στα σουτ: «Θέλω να σταθώ ότι είναι σουτ που έχουν δημιουργηθεί από συστήματα ομάδας. Ο κόουτς Σπανούλης είχε πει μετά το φιλικό με το Μαυροβούνιο ότι θα μπουν τα σουτ. Εάν δεν είσαι σε καλή μέρα, πρέπει να παίξεις καλύτερη άμυνα για να κρατήσεις χαμηλά τον αντίπαλο στο σκορ. Όσο βγαίνουν τα σουτ, επειδή έχουμε σουτέρς, έχουμε πιθανότητες τις περισσότερες ημέρες να έχουμε ευστοχία. Για τα ριμπάουντ, οι αντίπαλοι έχουν μέγεθος στην ρακέτα. Η Ισπανία έχει ψηλούς παίκτες όπως και η Βοσνία που πήρε πολλά επιθετικά ριμπάουντ. Είναι δεύτερες επιθέσεις και η ομάδα έχασε σημαντικό αριθμό επιθέσεων. Η Εθνική τώρα έχει νοκ άουτ και πρέπει να δείξει ότι θέλει πάρα πολύ την νίκη».

Για την ήττα από την Βοσνία: «Όσοι είναι εκτός ομάδας θα αρχίσουν να λένε πως πάμε για μετάλλιο, τότε έλεγαν ακόμα και για αποκλεισμό. Οι προπονητές ξέρουν τί πρέπει να πάρουν από κάθε παιχνίδι ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Το συγκεκριμένο τεχνικό επιτελείο έχει την τεχνογνωσία που πρέπει. Μετά την ήττα από την Βοσνία ήμουν σίγουρος πως θα εμφανιζόταν καλύτερα στον αγώνα από την Ισπανία. Θα μιλήσω σαν παίκτης. Ήταν καλό που ήταν κρίσιμος αγώνας με την Ισπανία. Είμαι σίγουρος ότι ακόμα και να κερδίζαμε την Βοσνία, θα δίναμε την απαιτούμενη προσέγγιση στους παίκτες. Μη ξεχνάμε ότι παίζουν και οι άλλες ομάδες».

Για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ: «Υπάρχει, πλέον υπάρχουν και άλλες χώρες που δουλεύουν πολύ καλά, αυτό έχει αλλάξει. Σίγουρα πρέπει να επικεντρωθούμε πάρα πολύ στην παραγωγική διαδικασία. Για μένα η εικόνα της Ισπανίας ήταν πολύ καλή και υπάρχει κάτι για το μέλλον. Εύχομαι από τα λίγα που έχω δει ότι υπάρχουν νέοι παίκτες. Η ελληνική ομάδα δεν πρέπει να αλλάξει την ταυτότητα της. Δεν είμαστε εμείς που θα αλλάξουμε το μπάσκετ. Το βασικό μας χαρακτηριστικό είναι η άμυνα».

Για την απότομη μετάβαση από παίκτη σε προπονητή: «Ήταν απότομη αλλαγή, το είχα αποφασίσει όμως αρκετό καιρό. Ανέλαβα αμέσως σε ομάδα επιπέδου GBL που θα παίξει στην Ευρώπη. Απέκτησα άλλο ρόλο με πολλές ευθύνες πολύ γρήγορα. Οι πρώτες 15 μέρες ήταν πολύ δύσκολες γιατί σαν παίκτης είχα μόνο να διαχειριστώ το σώμα μου. Σαν προπονητής διαχειρίζομαι πλέον πάρα πολλά πράγματα. Έφτιαξα και το επιτελείο μου και πήρα τις βοήθειες που χρειαζόμουν. Ακόμα δεν έχω “σκοτώσει” τον παίκτη μέσα μου».

Για την προετοιμασία του στο Περιστέρι: «Πάει καλά και υπάρχει διάθεση. Είμαι ενθουσιασμένος από τους χαρακτήρες των παικτών μου και του επιτελείου μου. Έχουμε ρίξει πολύ δουλειά εντός και εκτός γηπέδου. Κοιτάμε να δέσει η ομάδα και οι παίκτες να καταλάβουν τους ρόλους τους και από εκεί και πέρα να έχουμε υγεία. Θέλω σε κάθε παιχνίδι να κοιτάμε να πάρουμε τη νίκη».

