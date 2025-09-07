Προπονητής Ισραήλ για το πώς θα σταματήσουν τον Γιάννη: «Θα πρέπει να φέρουμε ένα... Μ-16»

Ο προπονητής του Ισραήλ, Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι, τόνισε πως για να καταφέρει να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η ομάδα του θα πρέπει να φέρει ένα... Μ-16.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ένα σπουδαίο παιχνίδι από την εθνική ομάδα, δεν έχουμε βρεθεί στη φάση των 16 για πολύ καιρό. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα και ερχόμαστε να τα δώσουμε όλα και με πολλή πίστη. Θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλή, έξυπνη και-το πιο σημαντικό-σκληρή άμυνα. Οι ομάδες έχουν αλλάξει στο να παίζουν πολύ σκληρά και πολύ physical και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Σίγουρα πιστεύω στους παίκτες και στο στυλ μας, στο πνεύμα μας και στην ενότητά μας».

Για το πώς θα σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να φέρουμε ένα… M-16. Αυτός θα είναι ο ευκολότερος τρόπος».

