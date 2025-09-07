Βεζυρτζής: «Θέλω να ενωθεί όλος ο ΠΑΟΚ»

Ο «εμβληματικός» πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζυρτζής, έστειλε μήνυμα ενότητας, ενόψει της επόμενης μέρας στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο.

Ο πρόεδρος των προέδρων, όπως τον αποκαλεί ο Θανάσης Χατζόπουλος, Νίκος Βεζυρτζής, μίλησε για την επόμενη μέρα του Δικεφάλου, αλλά και την απόφαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ να τον βραβεύσει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Χαίρομαι διότι βρήκαμε αυτόν τον άνθρωπο (σ.σ. τον Θανάση Χατζόπουλο), σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον ΠΑΟΚ. Ο σύλλογος πέρασε και περνάει πολλά προβλήματα, αλλά βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και στήριξε την ομάδα. Φτάσαμε να φτιάξουμε μια νέα ομάδα.

Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι μπορούμε να επαναλάβουμε αμέσως τα παλιά. Αυτά γίνονται σιγά σιγά, αρκεί να ξεπεραστούν τα εμπόδια που υπήρχαν και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν ξεπεραστεί.

Ακούγεται ότι μπορεί να έρθει καινούριος ιδιοκτήτης στην ομάδα, που έχει παγκόσμια οικονομική δύναμη. Μακάρι να γίνει το καλύτερο. Αυτό που θέλω είναι να ενωθεί όλος ο ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει να υπάρχει ενότητα σε όλα τα τμήματα, ώστε να μην ξαναζήσουμε τις δύσκολες μέρες του παρελθόντος. Ο κόσμος επιθυμεί να δει την ομάδα όπως ήταν κάποτε. Είναι δύσκολο το εγχείρημα, αλλά με κόπο, δουλειά και πολλή αγάπη γι' αυτό το σωματείο που λέγεται ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι θα μπορέσει σιγά σιγά να επανέλθει. Αν γίνουν και οι κινήσεις που συζητούνται, νομίζω πως με τον χρόνο θα έρθουν ξανά οι καλές μέρες».

Για την απόφαση του Θανάση Χατζόπουλου να τον βραβεύσει: «Είναι μια αναγνώριση και δείχνει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με διαφορετική ποιότητα από πολλούς που έχω γνωρίσει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον σέβομαι και τον εκτιμώ, όπως σέβομαι και εκτιμώ όλους όσοι βρέθηκαν στη θέση του προέδρου στον ΠΑΟΚ.

Πρέπει όλοι να τον ευχαριστήσουμε, γιατί κράτησε το τμήμα σε πολύ δύσκολες μέρες και δύσκολες συνθήκες. Μόνο αυτός ξέρει τι πέρασε. Κατάφερε να φτιάξει μια σπουδαία ομάδα, να παίξει σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Δεν το κερδίσαμε, δεν πειράζει, θα υπάρξουν κι άλλες χρονιές μπροστά μας. Τον ευχαριστούμε. Εύχομαι καλή επιτυχία, και πάντα με ζήλο και πάθος. Γιατί χωρίς φανατισμό, πάθος και αφοσίωση, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα».