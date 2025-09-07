Ο Φλαγκ ετοιμάζεται για την πρώτη του σεζόν με το... NBA2K26

Ο Κούπερ Φλαγκ ετοιμάζεται για την πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ παίζοντας το NBA2K26 για να δει πώς μπορεί να ταιριάξει δίπλα στους Άντονι Ντέιβις και Κάιρι Ίρβινγκ.

Ο Κούπερ Φλαγκ ήταν το νούμερο 1 pick του ΝΒΑ και θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τους Ντάλας Μάβερικς. Ο 18χρονος ήδη προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν... παίζοντας ΝΒΑ2Κ26.

Ο Ρόνι Σινκ, ο υπεύθυνος του μάρκετινγκ του NBA 2K, μίλησε στο «Heavy Sports» και έκανε γνωστό πως ο Φλαγκ χρησιμοποιεί το παιχνίδι ώστε να δει πώς μπορεί να ταιριάξει δίπλα στους Κάιρι Ίρβινγκ και Άντονι Ντέιβις.

«Μιλάω τις τελευταίες εβδομάδες με τον Κούπερ Φλαγκ και ήδη προσπαθεί να δει πώς μπορεί να ταιριάξει στην ομάδα παίζοντας το ΝΒΑ2Κ26 με τον εαυτό του, μαζί με τους Κάιρι Ίρβινγκ και Άντονι Ντέιβις. Μάλλον δε θα παίξει σύντομα με τον Κάιρι, οπότε είναι ωραίο που το προσομοιώνει, να δει πώς είναι η κίνηση μακριά από την μπάλα» ανέφερε χαρακτηριστικά.