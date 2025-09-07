Ζούσμαν: «Είτε κάνουμε 15 είτε 45 οι διαιτητές θα σφυρίξουν 25 φάουλ - Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι υπέρ μας»

Ο Γιόβελ Ζούσμαν πιστεύει πως το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει την Ελλάδα, αρκεί να μην την σεβαστεί υπερβολικά. Ακόμη, τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να παίξει σκληρά απέναντι στην «επίσημη αγαπημένη».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Αυτό το παιχνίδι μπορεί να πάει και προς τις δύο κατευθύνσεις, παρόλο που έχουν τον Γιάννη, τον Σλούκα και τον Σπανούλη ως προπονητή με μεγάλη εμπειρία. Αν μπούμε ταπεινοί, κάνουμε την αμυντική μας δουλειά και δεν τους σεβαστούμε υπερβολικά, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι υπέρ μας. Θα πρέπει να κρατήσουμε την Ελλάδα σε χαμηλό σκορ. Αν τους κρατήσουμε στο 70-80, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα κλειστό παιχνίδι και αυτό θα ήταν υπέρ μας.

Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αμυντικά τον Γιάννη όλοι μαζί, γνωρίζουμε τα δυνατά του σημεία. Θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί, να δουλέψουμε σωστά και να μην του δίνουμε τη δυνατότητα για τόσες ασίστ. Πιστεύω ότι οι διαιτητές θα σφυρίξουν 25 φάουλ πάνω-κάτω, είτε κάνουμε 15 φάουλ είτε 45, οπότε πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Για τον Ντόρσεϊ: «Νομίζω ότι είναι πολύ καλός παίκτης και ένας εξαιρετικός σκόρερ. Κάνει φοβερό Ευρωμπάσκετ, σουτάρει πάνω από 50%. Πρέπει να του δώσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα ελεύθερα σουτ. Θεωρώ ότι μπορείς να επηρεάσεις την ψυχολογία του με καλή άμυνα. Έχουμε καλούς γκαρντ. Έρχομαι για να τα δώσω όλα. Θα κάνω αυτό που χρειάζεται ο προπονητής και η ομάδα».

