Ντόμπριτς: «Το παιχνίδι μας ήταν σκέτη καταστροφή»

Ο Όγκνιεν Ντόμπριτς μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας από την Φινλανδία, τόνισε ότι η εμφάνιση του ίδιου και των συμπαικτών του ήταν σκέτη καταστροφή και πολύ κάτω από το επίπεδό τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Το παιχνίδι μας ήταν σκέτη καταστροφή. Είδατε και οι ίδιοι πώς παίξαμε, πολύ κάτω από το επίπεδό μας. Η Φινλανδία κέρδισε άξια, έπαιξε εξαιρετικό παιχνίδι. Έπαιξε με κίνητρο από το πρώτο λεπτό, είχαμε προβλήματα με την άμυνα, έδωσαν εύκολους πόντους, ειδικά στoν Μάρκανεν, αλλά και στους άλλους.

Η εθνική ομάδα δεν έπρεπε να επιτρέψει στον εαυτό της ένα τέτοιο παιχνίδι σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης, δεν υπάρχει τρόπος να διορθωθεί αυτό που έγινε. Λυπούμαστε πολύ, είμαστε όλοι λυπημένοι, δεν ξέρω τι να πω. Ο Μπογκντάνοβιτς λείπει πολύ, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Αυτή η ομάδα έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες. Έπρεπε να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο».