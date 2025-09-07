Κόντρα στο Ισραήλ για μια θέση στα προημιτελικά η Εθνική

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Ισραήλ (21:45, ΕΡΤ1) για την φάση των «16» του Εurobasket, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να βλέπει το παιχνίδι σαν «τελικό»... μέχρι το επόμενο.

Παιχνίδι... τελικός για την Εθνική μας ομάδα, μέχρι το επόμενο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Ισραήλ (21:45) στην Ρίγα της Λετονίας για την φάση των «16» του Eurobasket, με τον δρόμο για την ζώνη των μεταλλίων να είναι ορθάνοικτος.

Ο Βασίλης Σπανούλης είδε τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να προπονείται κανονικά το απόγευμα του Σαββάτου, με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει όλους τους παίκτες του ετοιμοπόλεμους ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Από την άλλη το Ισραήλ άφησε θετικές εντυπώσεις στην φάση των ομίλων, ωστόσο δεν αποτελεί φόβητρο, καθλως πρόκεται για μια ομάδα στα μέτρα της Εθνικής. Ο Μπέιτ Χαλάμι στηρίζει πολλά στην τριάδα Αβντίγια - Σόρκιν - Μάνταρ, ωστόσο διαθέτει ένα αξιόμαχο και δεμένο σύνολο.

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία - Λετονία 88-79

2. Τουρκία - Σουηδία 85-79

3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα - Ισραήλ (21:45)

6. Πολωνία - Βοσνία (12:00)

7. Ιταλία - Σλοβενία (18:30)

8. Γαλλία - Γεωργία (15:15)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία - Ελλάδα ή Ισραήλ (17:00 ή 21:00)

10. Τουρκία - Πολωνία ή Βοσνία (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία - Ιταλία ή Σλοβενία (17:00 ή 21:00)

12. Φινλανδία - Γαλλία ή Γεωργία (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!