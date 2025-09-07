«Βράζουν» τα σερβικά ΜΜΕ για τον σοκαριστικό αποκλεισμό: «Ντροπή και ρεζίλι»

Πολύ βαρύ είναι το κλίμα στην Σερβία, με τον αποκλεισμό από την Φινλανδία, με τα ΜΜΕ της χώρα να κάνουν επίθεση στην ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Για δεύτερο συνεχόμενο Ευρωμπάσκετ η Σερβία υπέστη τεράστιο κάζο, αφού αποκλείστηκε στην φάση των «16», αυτή τη φορά από την Φινλανδία, με την κριτική στον Πέσιτς και τους παίκτες του να είναι πολύ σκληρή.

Χαρακτηριστικός του κλίματος είναι ο τίτλος του sportklub, που αναφέρει: «Ντροπή και ρεζίλι: Η Φινλανδία διέλυσε τα όνειρα της Σερβίας για χρυσό».

Το meridiansport από την πλευρά του έγραψε: «Αγωνία για τη Σερβία! Τα χρυσά όνειρα μιας γενιάς πνίγηκαν σε μία φινλανδική λίμνη», ενώ το mozzartsport στον τίτλου του ανέφερε: «Το νέο λυκόφως της Σερβίας! Αποκλειστήκαμε ξανά στη φάση των “16” του EuroBasket ».

Το Telesport στον τίτλο του ανέφερε ότι η Σερβία δεν άντεξε το βάρος του φαβορί, τονίζοντας ότι η Φινλανδία είναι μια νέα τραυματική εμπειρία για το σερβικό μπάσκετ.