Τουόβι: «Περήφανος που αποκλείσαμε ένα από τα φαβορί για το τρόπαιο»

Ο προπονητής της Φινλανδίας, Λάσι Τουόβι στη συνέντευξη Τύπου, εξέφρασε την περηφάνεια του, που η ομάδα του απέκλεισε την Σερβία, ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Eurobasket.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Φινλανδίας:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, απόλαυσαν το παιχνίδι, ήταν διασκεδαστικό να βλέπεις αυτόν τον αγώνα. Είναι δύσκολο να συγκρίνω ομάδες, είμαι περήφανος που αποκλείσαμε ένα από τα φαβορί για το τρόπαιο.

Είμαστε η καλύτερη ομάδα στο επιθετικό ριμπάουντ, το είπαμε και λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ. Έπρεπε να το πιστέψουμε κιόλας. Δείξαμε ενωμένοι, είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό.

Έχουμε νέους παίκτες, ο Χαφ κι ο Κόπονεν κάπου ξεκουράζονται, αυτό συμβαίνει στο μπάσκετ. Αυτά τα παιδιά έχουν παίξει πολλά μεγάλα παιχνίδια και έχουν εμπειρία. Ξέρουμε τι χρειαζόμαστε για να νικήσουμε σε μεγάλους αγώνες και το δείξαμε απόψε.

Ο Μούρινεν έχασε όλη την προετοιμασία. Έκανε μόνο πέντε προπονήσεις. Είναι 18 ετών, αλλά μπορείς να τον βάλεις στη μάχη. Παίζει, χαρίζει θέαμα, κάνει λάθη, αλλά είναι ανταγωνιστικός σε κάθε κατάσταση. Είναι ένας μελλοντικός αστέρας.

Κάποιες φορές πρέπει να έχεις παραισθήσεις στο μπάσκετ. Μας αρέσει να είμαστε το αουτσάιντερ. Είναι σημαντικό να βρίσκεσαι στη φάση των 16 ή στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν είναι βόλτα στο πάρκο. Πρέπει να κερδίσεις μεγάλες χώρες για να προχωρήσεις. Ποτέ δεν σου ‘ρχεται κάτι εύκολα.

Σε αυτό το επίπεδο όλα μπορούν να συμβούν. Παρακολουθώ όλες τις ομάδες τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε ξαναβρεθεί σε τέτοια κατάσταση. Στο Βερολίνο το 2022. Δεν παίρνεις πάντα εκδίκηση, έχεις όμως ευκαιρίες. Θα είμαστε συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι».