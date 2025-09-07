Συγκλονιστικό στιγμιότυπο: Φίλοι της Φινλανδίας και της Λετονίας παρηγόρησαν οπαδό της Σερβίας (vid)

Μια τρομερή στιγμή κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός λίγα λεπτά μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό της Σερβίας από την Φινλανδία.

Ένας φίλαθλος των «Πλάβι» ήταν απαρηγόρητος στον κερκίδα έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα για τον αποκλεισμό της πατρίδας του, με έναν φίλο της Φινλανδία να σπεύδει για να του δώσει με συμπόνια το χέρι του.

Ένας ακόμη φίλαθλος με φανέλα της Εθνικής Λετονίας, πλησίασε τον Σέρβο οπαδό και του πρόσφερε μια ζεστή αγκαλιά, σε ένα στιγμιότυπο που δείχνει το μεγαλείο που μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός.