Βάλτονεν αγόρι μου: Τα τρίποντα που «σκότωσαν» την Σερβία (vid)

Ο Ελίας Βάλτονεν πήρε «φωτιά» στα τελευταία λεπτά του αγώνα της Φινλανδίας με την Σερβία «σκοτώνοντας» την ομάδα του Νίκολα Γιόκιτς με τα μεγάλα τρίποντα που σημείωσε.

O 26χρονος γκαρντ της Γρανάδα, σημείωσε τους οκτώ από τους συνολικά 13 πόντους που είχε στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης, σημειώνοντας δύο τριποντάρες με τον Γιόκιτς κολλημένο πάνω του.

Ο Βάλτονεν, έτσι έκλεψε λίγη από την λάμψη του εκπληκτικού, Λάουρι Μάρκανεν και έγινε ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στην επική πρόκριση της Φινλανδίας επί της Σερβίας.

Δείτε παρακάτω τις καλαθάρες του Βάλτονεν που «σκότωσαν» την Σερβία: