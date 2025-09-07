Γκράντισον στο SDNA: «Δεν ήταν θαύμα τα δώσαμε όλα για την πρόκριση, ΠΑΟΚάρα για πάντα» (vid)

Ο Τζέικομπ Γκράντισον μετά την μυθική πρόκριση της Φινλανδίας επί της Σερβίας, μίλησε για το πάθος που έβγαλαν οι συμπαίκτες του στο παρκέ, τον Νίκολα Γιόκιτς και φυσικά για τον ΠΑΟΚ.

Ο 27χρονος γκαρντ στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν φόρεσε την φανέλα του Δικεφάλου και το φετινό καλοκαίρι αποτελεί ένα από τα γρανάζια της Εθνικής Φινλανδίας στο Ευρωμπάσκετ.

Ο Γκράντισον, μάλιστα λίγα λεπτά μετά την πρόκριση των Φιλανδών επί της Σερβίας, μίλησε στο SDNA για την ιστορική νίκη απέναντι στους Σέρβους, τον Νίκολα Γιόκιτς, ενώ έστειλε και μήνυμα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την πρόκριση κόντρα στην Σερβία: «Το αποκαλείτε θαύμα, εγώ το αποκαλώ μπάσκετ. Το έχω πει ξανά, δεν έχω παίξει έναν αγώνα που να μην σκέφτομαι ότι θα κερδίσω. Ήμασταν το αουτσάιντερ στα χαρτιά, αλλά όλοι ματώσαμε και ιδρώσαμε, τα δώσαμε όλα για τη νίκη.

Για τον Γιόκιτς: «Δεν θα πω το πλάνο του αγώνα, αλλά παίξαμε απέναντι σε έναν MVP του ΝΒΑ, έναν από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Έπρεπε να προετοιμαστούμε για αυτόν, το κάναμε αλλά και πάλι είχε ένα εκπληκτικό παιχνίδι».

Ένα μήνυμα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Σας αγαπώ, ΠΑΟΚΑΡΑ για πάντα».