Τουμπέλις στο SDNA: «Είτε με τον Γιάννη, είτε με τον Αβντίγια θα είναι πολύ δύσκολο» (vid)

Ο Αζουόλας Τουμπέλις μίλησε στο SDNA για το αν έχει προτίμηση στα προημιτελικά να βρει η Λιθουανία την Ελλάδα ή το Ισραήλ, ενώ στάθηκε και στον παράγοντα της δύναμης που παίρνει η ομάδα του από τους φιλάθλους. Αποστολή στη Ρίγα.

Ο 23χρονος ψηλός της Ζαλγκίρις Κάουνας ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη επί της Λετονίας σημειώνοντας νταμπλ-νταμπλ με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ. Γενικότερα κάνει ένα πολύ καλό τουρνουά και έχοντας 11,3 πόντους και 8,1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι αποτελεί έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της λιθουανικής ομάδας κι εφόσον η Ελλάδα περάσει απόψε το Ισραήλ, θα πρέπει να βρει τρόπο αντιμετώπισή τους.

Αναλυτικά όσα είπε στο SDNA ο Τουμπέλις μετά την πρόκριση στους «8» του Eurobasket…

Για τη νίκη-πρόκριση κόντρα στη Λετονία: «Ηταν ένα σκληρό παιχνίδι. Είχαμε πολλούς Λιθουανούς στην κερκίδα και νιώθαμε σαν να παίζουμε σπίτι μας. Αρχίσαμε καλά αμυντικά, εκτελέσαμε σωστά το πλάνο μας και φτάσαμε στη νίκη».

Για το αν προτιμάει τον Γιάννη και την Ελλάδα ή τον Αβντίγια και το Ισραήλ στα προημιτελικά: «Και οι δύο παίζουν στο ΝΒΑ, ο Γιάννης είναι All Star, δεν ξέρω αν είναι ακόμα ο Ντένι. Τους βλέπουμε παντού και να το να παίξουμε κόντρα σε έναν από τους δύο θα είναι πολύ δύσκολο.

Για τον Βελίτσκα: «Κάποιος έπρεπε να κάνει ένα βήμα μπροστά. Όλοι μας όμως έχουμε κάνει ένα βήμα μετά τους τραυματισμούς, όμως ο Βελίτσκα έδειξε τι παίκτης μπορεί να είναι στο υψηλότερο επίπεδο».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!