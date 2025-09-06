Τολιόπουλος: «Πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά το σκορ του Ισραήλ»

Για τα στοιχεία που πρέπει να δείξει η Εθνική ομάδα αύριο κόντρα στο Ισραήλ (7/9, 21:45) μίλησε ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Στις δηλώσεις του στους εκπροσώπους του Τύπου ο διεθνής γκαρντ σημείωσε:

«Το Ισραήλ είναι μια ομάδα που παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο, προσπαθεί να έχει πολλές κατοχές και να βάζει κοντά στους 90 πόντους. Εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά το σκορ τους, να προσέξουμε την άμυνά μας και σίγουρα να χτυπήσουμε στο τρανζίσιον.

Όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα είναι ικανοί στο να διαβάσουν την κάθε αλλαγή άμυνας. Αυτό πρέπει να γίνεται μέσα στο παιχνίδι, για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε.

Ξέραμε ότι θα γίνουν και καλά και κακά παιχνίδια. Μπορεί να έρθει μια ήττα που δεν περιμένεις, αλλά το θετικό είναι ότι αντιδράσαμε, κάναμε μια νίκη απέναντι στην Ισπανία σε ένα παιχνίδι που είχε μεγάλη πίεση και για τους δύο. Καταφέραμε παρότι η Ισπανία γύρισε από το -15 να μείνουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας και πιστεύω πως η νίκη θα μας βοηθήσει για τη συνέχεια.

Κρατάμε σίγουρα την καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Παρότι η Ισπανία επέστρεψε, εμείς καταφέραμε να έχουμε καθαρό μυαλό και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα πρέπει να τα κρατήσουμε από αυτό το ματς».

