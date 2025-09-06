Κ. Αντετοκούνμπο: «Έχουμε επικεντρωθεί στον Αβντίγια και είμαστε έτοιμοι για αυτόν»

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στο αυριανό νοκ άουτ παιχνίδι της Ελλάδας κόντρα στο Ισραήλ (7/9, 21:45) και στο πως θα προσπαθήσει η ομάδα να περιορίσει τον Ντένι Αβντίγια.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου ο διεθνής σέντερ της Εθνικής σημείωσε:

«Μιλήσαμε για πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε κόντρα στο Ισραήλ. Έχουμε και αύριο μια προπόνηση πριν το ματς. Είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι και είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι.

Το Ισραήλ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο fight break και πρέπει να τους σταματήσουμε. Από την πλευρά μας, εμείς πρέπει να κάνουμε επιθετικά σωστά διαβάσματα γιατί χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη άμυνα.

Σίγουρα, ο Άβντιγια είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ευρωμπάσκετ. Έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ πάνω σε αυτόν τον παίκτη και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να τον μαρκάρουμε».

Δεν σκεφτόμαστε τη νίκη της Λιθουανίας επί της Λετονίας. Δεν έχω καμία σκέψη, πρώτα το Ισραήλ».

