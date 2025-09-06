Ηρακλής: Πρώτο φιλικό στα Γιάννινα - Αρχηγός της νέας σεζόν ο Μωραΐτης (pics)

Ο Ηρακλής κέρδισε τον Βίκο Ιωαννίνων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα χωρίς να κρατηθεί σκορ, με τον Γιώργο Σιγλαλα να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα. Αρχηγός του γηραιού ο Δημήτρης Μωραϊτης.

Ο Ηρακλής αντιμετώπισε σήμερα (06/09) τους Vikos Φalcons, στο πρώτο του φιλικό, ενόψει της νέας σεζόν, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων.

Η αναμέτρηση ήταν καθαρά προπονητικού χαρακτήρα, χωρίς να κρατηθεί σκορ και αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για «ξεμούδιασμα» για τους παίκτες, έπειτα από περίπου τρεις εβδομάδες προπονήσεων.

Ο Γιώργος Σιγάλας είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει αρκετά πράγματα και σχήματα, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες, που ήταν διαθέσιμοι. Δεν αγωνίστηκε ο Μάριος Γιαννίκος, εξαιτίας ενός προβλήματος τραυματισμού.

Επόμενο φιλικό του Ηρακλή είναι την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 20:30 με αντίπαλο την Μύκονο στο Ιβανώφειο, στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαυροσκούφεια».

Το παιχνίδι με τους νησιώτες θα είναι τα “αποκαλυπτήρια” της κυανόλευκης ομάδας, μπροστά στο κοινό της.

Ο Δημήτρης Μωραΐτης θα είναι ο πρώτος αρχηγός του Ηρακλή την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, με δεύτερο αρχηγό τον Justin Wright-Foreman.

Δείτε φωτογραφίες από το πρώτο φιλικό του Ηρακλή: