Τα… έσταξε από το κέντρο ο Ντόντσιτς στην προπόνηση της Σλοβενίας (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και πλέον τα... στάζει μόνο μακριά από το καλάθι, σκοράροντας δις από το κέντρο στην προπόνηση της Σλοβενίας . Αποστολή στην Λετονία.

Ο Λούκα Ντόντσιτς και η Σλοβενία ετοιμάζονται για την κρίσιμη αναμέτρηση των «16» κόντρα στην Ιταλία (7/9, 18:30) με τομ νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Γερμανία.

Ο Luca Magic που φημίζεται για το ιδιαίτερο ταλέντο του να εκτελεί από μακριά, τα... έσταξε δις από το κέντρο στην προπόνηση της Σλοβενίας, με τα video να δείχνουν το πόσο απλό το κάνει να φαίνεται.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Δείτε το video του SDNA: