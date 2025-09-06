Φιλική νίκη του Αμαρουσίου κόντρα στο Περιστέρι

Το Μαρούσι επικράτησε του Περιστερίου με 72-61 σε φιλική αναμέτρηση που διεξάχθηκε στο κλειστό του Αγίο Θωμά

Το Μαρούσι νίκησε με 72-61 το Περιστέρι σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στο Κλειστό του Αγίου Θωμά. Η αναμέτρηση ήταν ξεκάθαρα προπονητικού χαρακτήρα καθώς οι δυο ομάδες δεν έπαιξαν τέσσερα δεκάλεπτα, αλλά τέσσερα οκτάλεπτα.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του και είχε την ευκαιρία να βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα για την πορεία της προετοιμασίας και τον βαθμό αφομοίωσης της φιλοσοφίας του από τους παίκτες.

Επόμενος αντίπαλος για το Περιστέρι είναι την προσεχή Τετάρτη (10/9, 13:30) ο Παναθηναϊκός AKTOR σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Tα τέσσερα οκτάλεπτα: 17-15, 32-31, 55-43, 72-61