«Μπαμ» στη Ρίγα με τον αποκλεισμό της Σερβίας - Ο «χάρτης» της οκτάδας και ο δρόμος της Ελλάδας

Τουρκία, Γερμανία, Λιθουανία και Φινλανδία έγιναν οι πρώτες χώρες-ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του Eurobasket, με τη Σερβία να μένει εκτός συνέχειας!

Η μεγάλη έκπληξη στη φάση των «16» έγινε από τη Φινλανδία που πήρε τη νίκη-πρόκριση απέναντι στο φαβορί της διοργάνωσης, Σερβία, προκαλώντας... κρότο στη Ρίγα της Λετονίας!

Στα παιχνίδια που προηγήθηκαν, η Τουρκία έκαμψε δύσκολα την αντίσταση της μαχητικής Σουηδίας, η Γερμανία γκάζωσε στην τελευταία περίοδο για να κερδίσει τελικά τους Πορτογάλους, ενώ η Λιθουανία πέταξε εκτός συνέχειας την οικοδέσποινα Λετονία και περιμένει να μάθει την Κυριακή (7/9) τον αντίπαλό της από το ζευγάρι Ελλάδα - Ισραήλ.

Δείτε όλα τα ζευγάρια τoυ Eurobasket στη φάση των «16», αλλά και τις διασταυρώσεις μέχρι τoν τελικό.

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία - Λετονία 88-79

2. Τουρκία - Σουηδία 85-79

3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα - Ισραήλ (21:45)

6. Πολωνία - Βοσνία (12:00)

7. Ιταλία - Σλοβενία (18:30)

8. Γαλλία - Γεωργία (15:15)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία - Ελλάδα ή Ισραήλ (17:00 ή 21:00)

10. Τουρκία - Πολωνία ή Βοσνία (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία - Ιταλία ή Σλοβενία (17:00 ή 21:00)

12. Φινλανδία - Γαλλία ή Γεωργία (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)

