Λιθουανοί και Λετονοί έδωσαν… μαθήματα πολιτισμού και εξέδρας στη Ρίγα! (vids)

Μαθήματα... πολιτισμού και εξέδρας έδωσαν φίλοι της Λιθουανίας και της Λετονίας έξω από την Riga Arena λίγο πριν το μεταξύ τους παιχνίδι για την φάση των «16» του Eurobasket. Aποστολή στην Λετονία.

Λίγο πριν την έναρξη (18:30) της αναμέτρησης της Λιθουανίας με την Λετονία για την φάση των «16» στο Eurobasket φίλοι των δυο ομάδων έφτασαν έξω από την Riga Arena, παραδίδοντας μαθήματα πολιτισμού και εξέδρας.

Συγκεκριμένα μία ώρα περίπου πριν την έναρξη της αναμέτρησης φίλοι της οικοδέσποινας Λετονίας έφτασαν με τύμπανα έξω από το γήπεδο και συνάντησαν τους οπαδούς της Λιθουανίας που έφταναν με πορεία στην Riga Arena.

Οχι μόνο δεν έγινε το παραμικρό, αλλά οι μεν έσφιγγαν τα χέρια των δε, σε μια εικόνα... ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα.

