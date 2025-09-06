Ο Νούρκιτς απάντησε στον Αταμάν: «Ανοησίες τα περί της ώρας των αγώνων, μπορώ να παίξω και στις 5 το πρωί»

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς πήρε θέση σχετικά με το σχόλιο που έκανε ο Εργκίν Αταμάν για τις ώρες των αγώνων και την τοποθέτηση της Τουρκίας στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας.

«Αν προγραμματίσεις το παιχνίδι της ομάδας που τερμάτισε πρώτη στον όμιλο το πρωί, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η δεύτερη ανοησία που μας έχει κάνει η FIBA» ανέφερε σχετικά ο προπονητής της τουρκικής ομάδας, με τον Γιουσούφ Νούρκιτς να δίνει τη δική του οπτική.

«Αυτά (περί της ώρας των αγώνων) είναι ανοησίες… Απλά το μόνο που κάνουν είναι να δραματοποιούν μία κατάσταση. Για εμένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα έπαιζα και στις 5 το πρωί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα αισθανόμουν λύπη μόνο για τους φιλάθλους που ταξιδεύουν την ίδια ημέρα. Για εμάς είναι μία χαρά. Οποτεδήποτε κι αν μας πουν να παίξουμε, θα παίξουμε» είπε ο Βόσνιος ψηλός.

