Σούπερ Λι, θετικός Κουμάντζε και φιλική νίκη του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν των Πατρινών με 95-67 με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ο πρώτος τους σκόρερ με 19 πόντους.

Ο Ολυμπιακός αναμετρήθηκε με τον Προμηθέα σε ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 25-21, με τον Προμηθέα να επιστρέφει στο δεύτερο δεκάλεπτο (39-39).

Στην επανάληψη, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα… πάτησε το γκάζι, πήρε διαφορά τριάντα πόντων (79-49) και τελικά επικράτησε εύκολα με 95-67.

Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε ο Λι με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 15:46 αλλά και ο Σάσα Βεζένκοφ με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 18:33. Ακόμα, ο Κουμάντζε ολοκλήρωσε το ματς με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 μπλοκ σε 18:18.

Για τον Προμηθέα ο Χάμοντς τελείωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 19:01 και είχε συμπαραστάτη τον Κόουλμαν με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 18:47.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 39-39, 79-49, 95-67

