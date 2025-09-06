Σούπερ Λι, θετικός Κουμάντζε και φιλική νίκη του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα

Ο Ολυμπιακός αναμετρήθηκε με τον Προμηθέα σε ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 25-21, με τον Προμηθέα να επιστρέφει στο δεύτερο δεκάλεπτο (39-39).
Στην επανάληψη, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα… πάτησε το γκάζι, πήρε διαφορά τριάντα πόντων (79-49) και τελικά επικράτησε εύκολα με 95-67.
Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε ο Λι με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 15:46 αλλά και ο Σάσα Βεζένκοφ με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 18:33. Ακόμα, ο Κουμάντζε ολοκλήρωσε το ματς με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 μπλοκ σε 18:18.
Για τον Προμηθέα ο Χάμοντς τελείωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 19:01 και είχε συμπαραστάτη τον Κόουλμαν με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 18:47.
Τα δεκάλεπτα: 25-21, 39-39, 79-49, 95-67
Περισσότερα σε λίγο...
Τελικό: OlympiacosBC - Προμηθέας 95-67#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/44sYGS3InW— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 6, 2025