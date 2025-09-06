«Παρών» στο λαϊκό προσκύνημα του Αρμάνι ο Παρθενόπουλος (vid)

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, έδωσε το «παρών» στο Armani/Teatro για να αποτίσει φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Ο ιδιοκτήτης της Αρμάνι Μιλάνο, Τζιόρτζιο Αρμάνι, απεβίωσε με τους «αιωνίους» να στέλνουν τα συλληυπητήριά τους.

Η σορός του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, έδωσε το «παρών» στο Armani/Teatro για να αποτίσει φόρο τιμής. Εξέφρασε τα συλληπητήρια εκ μέρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αλλά και ολόκληρης της «πράσινης» οικογένειας.

Σημειώνεται πως ακόμη εκεί ήταν ο Έτορε Μεσίνα, ο Χρήστος Σταυρόπουλος και ο πρόεδρος της ιταλικής Ομοσπονδίας, Τζιάνι Πετρούτσι.

Δείτε το βίντεο: