«Παρών» στο λαϊκό προσκύνημα του Αρμάνι ο Παρθενόπουλος (vid)

Ο ιδιοκτήτης της Αρμάνι Μιλάνο, Τζιόρτζιο Αρμάνι, απεβίωσε με τους «αιωνίους» να στέλνουν τα συλληυπητήριά τους.
Η σορός του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, έδωσε το «παρών» στο Armani/Teatro για να αποτίσει φόρο τιμής. Εξέφρασε τα συλληπητήρια εκ μέρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αλλά και ολόκληρης της «πράσινης» οικογένειας.
Σημειώνεται πως ακόμη εκεί ήταν ο Έτορε Μεσίνα, ο Χρήστος Σταυρόπουλος και ο πρόεδρος της ιταλικής Ομοσπονδίας, Τζιάνι Πετρούτσι.
Δείτε το βίντεο:
Panathinaikos BC AKTOR president, Mr. Vassilis Parthenopoulos, EA7 Emporio Armani Milan head coach, Mr. Ettore Messina, Olimpia General Manager, Mr. Christos Stavropoulos and the President of the Italian Basketball Federation, Mr. Gianni Petrucci arrived early in the morning in… pic.twitter.com/KgTbNWmaBh— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 6, 2025