Επίσημο: Στην Μονακό ο Νέντοβιτς (pic)

Σημαντική ενίσχυση για την Μονακό και τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς ο Νεμάνια Νέντοβιτς υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Στην Μονακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Η Μονακό ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σέρβο για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 34χρονος τα τελευταία τρία χρόνια ήταν στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ αγωνίζεται στην Euroleague από το 2012. Στο παρελθόν έχει περάσει από το ΝΒΑ, από την Αρμάνι Μιλάνο αλλά και από τον Παναθηναϊκό AKTOR μεταξύ άλλων.

Πέρσι στο πρωτάθλημα είχε κατά μέσο όρο 9,5 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ και στην Euroleague μέτρησε 9,2 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ.