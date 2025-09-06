Επίσημο: Στην Μονακό ο Νέντοβιτς (pic)

Στην Μονακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Η Μονακό ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σέρβο για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Ο 34χρονος τα τελευταία τρία χρόνια ήταν στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ αγωνίζεται στην Euroleague από το 2012. Στο παρελθόν έχει περάσει από το ΝΒΑ, από την Αρμάνι Μιλάνο αλλά και από τον Παναθηναϊκό AKTOR μεταξύ άλλων.
Πέρσι στο πρωτάθλημα είχε κατά μέσο όρο 9,5 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ και στην Euroleague μέτρησε 9,2 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ.
Nemanja Nedovic atterrit sur le Rocher ! 🇲🇨— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 6, 2025
L’arrière serbe (34 ans, 1,92 m) arrive en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade pour prendre feu derrière l’arc 🎯 🇷🇸
Bienvenue Nemanja ! 🙌
