Αγωνία για τα έσοδα του ΟΑΚΑ και περίεργη… αφωνία για τα έξοδα του κράτους στο ΣΕΦ

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για μία ακόμα επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός στη Euroleague, μια επιστολή που εκθέτει εκ νέου την Ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό μπάσκετ, τον ελληνικό αθλητισμό εν γενεί και αποδεικνύει πως οι αδελφοί Αγγελόπουλοι και οι συν αυτώ είναι οι μεγαλύτεροι θιασώτες του δόγματος “να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα”.

Για μία ακόμα φορά αποδείχθηκε πως το μυαλό μας δεν μπορεί να φτάσει εκεί που έχει… ταξιδέψει το μυαλό και η φαντασία των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Των αδελφών Αγγελόπουλου, του κυρίου Σκινδήλια, του κύριου Λεπενιώτη, αλλά και όλων των άλλων ανθρώπων της ΚΑΕ Ολυμπιακός οι οποίοι παλεύουν νυχθημερόν με νύχια και με δόντια για να αμαυρώσουν το κύρος της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ελληνικού Αθλητισμού. Πηγαίνοντας κόντρα στα συμφέροντα τους.

Των ανθρώπων εκείνων με τους οποίος τους τελευταίους μήνες είχαν μια, κάτι περισσότερο από, αγαστή συνεργασία έτσι ώστε να περάσει στα χέρια τους το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (πολύ σωστά), αλλά μέχρι σήμερα να μην έχει αποκαλυφθεί το παραμικρό αναφορικά με τους οικονομικούς όρους βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία.

Είναι ξεκάθαρο και στον πλέον αδαή πως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αντί να κάνουν ότι μπορούν για να “χτίσουν” μια ομάδα που θα φτάσει επιτέλους στην κορυφή της Ευρώπης, αντί να κάνουν ότι μπορούν για να βαδίσουν στα χνάρια του T-Center και να δημιουργήσουν ένα ανάλογο γήπεδο στο ΣΕΦ, έχουν κάνει σκοπό της ζωής τους να μειώσουν την επιτυχία του Παναθηναϊκού και του κορυφαίου ευρωπαϊκού γηπέδου. Είναι ολοφάνερο πως δεν αντέχουν να βλέπουν τον Παναθηναϊκό να… ανθίζει, δεν αντέχουν να βλέπουν το υπερσύγχρονο γήπεδο του να γίνεται αντικείμενο συζήτησης εντός και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων και φυσικά δεν αντέχουν να βλέπουν τους ανθρώπους και τον κόσμο του Παναθηναϊκό να απολαμβάνει τους καρπούς μιας ανεπανάληπτης και μοναδικής επένδυσης.

Μιας επένδυσης που έγινε απ’ την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και την τσέπη του ιδιοκτήτη της. Με τα έσοδα να προέρχονται από τον κόσμο του «τριφυλλιού» και τους χορηγούς, χρήματα που πηγαίνουν στην ενίσχυση και διαρκή βελτίωση της ομάδας. Ένας κύκλος αθλητικής και επενδυτικής υγείας με λίγα λόγια. Ο ορισμός της επενδυτικής υγείας για να είμαστε πιο ακριβείς.

Αντί να φροντίσουν στο λιμάνι να το μιμηθούν όλο αυτό, ή ακόμη περισσότερο να κοιτάξουν να το βελτιώσουν με τις δικές τους ικανότητες (παρότι δεν έχουν φανεί ακόμη), παλεύουν με νύχια και με δόντια να το μειώσουν όσο περισσότερο γίνεται.

Για να το φέρουν πιο κοντά στα δικά τους επίπεδα. Σε μια μνημειώδη «μάχη» μικροπρέπειας, η οποία καταλήγει στο εύλογο συμπέρασμα της αδυναμίας να ακολουθήσουν.

Η επιστολή προς την Euroleague και το ερώτημα – μεταξύ των πολλών που έθεσαν – αναφορικά με τα έσοδα που θα έχει το Telekom Center Athens από το Final Four, είναι πραγματικά για… το Λούβρο. Έργο τέχνης αστοχίας κινήσεων, φανερώνοντας για μία ακόμα φορά πως διακατέχονται από διάφορα σύνδρομα.

Σε ποια λογική χώρα, σε ποια διοργάνωση, μπορεί να σταθεί ως επιχείρημα πως είναι αρνητικό να υπάρξουν έσοδα; Μόνο στην Euroleague όπου ο Ολυμπιακός των Αγγελόπουλων «μάχεται» να μη γίνει το Final Four στην Αθήνα.

Γιατί βλέπετε, η Αθήνα είναι συνδεδεμένη με τον Παναθηναϊκό. Όχι. Λάθος. Η Αθήνα δεν είναι συνδεδεμένη με τον Παναθηναϊκό. Η Αθήνα είναι ο Παναθηναϊκός. Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να καπηλευτούν την πρωτεύουσα, τον Παρθενώνα και ότι άλλο Αθηναϊκό υπάρχει.

Γιατί τους… χαλάει το ενδεχόμενο να υπάρξουν έσοδα. Δηλαδή ευθέως παραδέχονται μέσω της ερώτησης αυτής, πως τους ενοχλεί η ενδεχόμενη επιτυχία του ΟΑΚΑ! Εκεί σταματά η όποια λογική κουβέντα για το θέμα. Μετά από αυτή την ερώτηση ο κρότος ήταν εκκωφαντικός. Ο κρότος από το πέσιμο και το σπάσιμο της μάσκας. Για μία ακόμα φορά…

Η κίνηση αυτή δεν μπορεί να εκληφθεί ως κάτι άλλο πέραν από πρόκληση του κοινού περί δικαίου αισθήματος. Θεωρούν δηλαδή στον Ολυμπιακό, σοβαρό ζήτημα για το κράτος το ίδιο, το αν θα υπάρξουν έσοδα από μια διοργάνωση που προσπαθεί να πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Την οποία σωστά ψέγουμε για 500 ζητήματα, αλλά φαντάζει γελοίο να το κάνουμε από φόβο για πιθανή επιτυχία της.

“Ερυθρόλευκη” αγωνία… a la carte

Βέβαια, η αγώνα αυτή των ανθρώπων του Ολυμπιακού (έτσι για να μην ξεχνιόμαστε) είναι μια a la carte αγωνία. Γιατί την ίδια στιγμή θα έπρεπε οι ίδιοι άθρωποι να αγωνιούν και για τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας του ΣΕΦ που αφορούν άμεσα τους φορολογούμενους πολίτες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση οι κραυγές αγωνίας των “ερυθρόλευκων” έχουν μετατραπεί στην απόλυτη… αφωνία.

Γιατί όσο αστείο κι αν είναι να γίνεται σοβαρή συζήτηση γύρω από πιθανά έσοδα του Final Four, σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι να γίνει κουβέντα αναφορικά με το πόσα χρήματα θα δώσει η κυβέρνηση από τα ταμεία της, για την ανακατασκευή του ΣΕΦ. Γήπεδο το οποίο παραχωρήθηκε στους κυρίους Αγγελόπουλους, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Και τα έσοδα από τα χρήματα που θα δαπανήσει το κράτος, θα πάνε στα ταμεία της εταιρείας τους (ΚΑΕ Ολυμπιακός).

Μέσα στον ορυμαγδό επιστολών, καταγγελιών, μηνύσεων, απαιτήσεων, αιτήσεων, κάπου χάθηκε η ουσία. Να μη γίνει ποτέ το Final Four στην Αθήνα επειδή απλά αυτό δε βολεύει την τακτική της μικροπολιτικής των αδελφών Αγγελόπουλου.

Συνεχίζουν να εκθέτουν διεθνώς την Ελλάδα και την κυβέρνηση παλεύοντας με κάθε τρόπο φανερό και μη, για να μη γίνει δεκτή η υποψηφιότητα της χώρας για το Final Four. Με ένα απ’ τα προσχήματα να αφορούν τα πιθανά έσοδα του ΟΑΚΑ.

Θα μιλήσει κανείς για τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας για το ΣΕΦ;

Την ίδια ώρα, παίζουν κρυφτούλι με την πραγματικότητα που κανείς δεν μας φανερώνει.

Κανείς δε μιλά παρά μόνο με γενικότητες και αποφυγή του θέματος. Πόσα λεφτά θα πληρώσει το ελληνικό κράτος – αυτό που πολεμούν οι Αγγελόπουλοι για να μη γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του για το Final Four – για την ανακατασκευή του ΣΕΦ;

Στο ΟΑΚΑ που τους τρομάζουν τα… πιθανά έσοδα, δε δόθηκε ούτε μισό ευρώ. Για το δικό τους γήπεδο, πόσα χρήματα θα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης και γιατί; Δεν αξίζει ο Έλληνας φορολογούμενος να μάθει πόσα χρήματα θα φύγουν από την τσέπη του για να γίνει το ΣΕΦ ένα υπερσύγχρονο γήπεδο; Το αξίζει και με το παραπάνω.

Γι’ αυτά τα ερωτήματα δεν υπήρξε καμία επιστολή. Και φυσικά πόσο κωμικό θα μοιάζει σε μερικά χρόνια, σε ένα γήπεδο πληρωμένο σε μεγάλο βαθμό απ’ το κράτος, όταν οι ίδιοι οι Αγγελόπουλοι θα απαιτούν να κατατεθεί υποψηφιότητα για διεξαγωγή Final Four στο ΣΕΦ.

Με τα τότε πιθανά έσοδα να μην τους απασχολούν φυσικά.

Δυστυχώς η υποκρισία δεν έχει προηγούμενο. Υποκρισία από ανθρώπους οι οποίοι εδώ και δεκαετίας κινούνται σε όλα τα επίπεδα με το προφίλ των καλών παιδιών και ευαγγελίζονται πως το μόνο τους μέλημα είναι το καλό του Ελληνικού αθλητισμού και της Πατρίδας. Την ίδια ώρα, όμως, με το ένα χέρι ετοιμάζονται να δεχτούν τα χρήματα του κράτους για να φτιάξουν γήπεδο που θα εκμεταλλεύονται οι ίδιοι για 49 χρόνια, ενώ με το άλλο σηκώνουν το δάχτυλο γιατί ίσως έχει έσοδα το Telekom Center Athens από το Final Four.

Και το χειρότερο είναι πως συνεχίζουν ακάθεκτοι με αυτή την τακτική δίχως να έχει υπάρξει ένας άνθρωπος να βάλει τέλος σε αυτές τις πρακτικές που μας κάνουν ρεζίλι διεθνώς.

ΥΓ1: Το γεγονός πως η διοίκηση του Ολυμπιακού αποφάσισε να αναδείξει την επιστολή που απέστειλε προς την Euroleague αμέσως μετά την αποκάλυψή της από το SDNA και τη Magic Euroleague “μιλάει” από μόνο του. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση οι “ερυθρόλευκοι” να επικοινωνούσαν τη συγκεκριμένη επιστολή αν το SDNA δεν είχε κάνει και πάλι… τη δουλειά του.

ΥΓ2: Την ίδια ώρα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έχουν σκεφτεί την περίπτωση να γίνει το Final-4 στο T-Center και οι οπαδοί τους να είχαν την ευκολία να δώσουν βροντερό παρών σε περίπτωση πρόκριση της ομάδας τους. Η το έχουν σκεφτεί και απλά… φοβούνται το ενδεχόμενο. Άλλωστε μην πάτε μακριά. Ο Παναθηναϊκός πρότεινε τελικό του Super Cup στο ΣΕΦ με την παρουσία μόνο κόσμο του Ολυμπιακού και ούτε και αυτό δεν ήθελαν. Μάλλον η εμπιστοσύνη προς την ομάδα έχει πάει… περίπατο.

ΥΓ3: Άραγε το 2011 η Ρεάλ Μαδρίτης είχε στείλει ανάλογη επιστολή στη Euroleague επειδή το Final-4 έγινε στη Βαρκελώνη;

ΥΓ4: Ακόμα περιμένουμε (με αγωνία) να απαντήσει ο κ. Σκινδήλιας στο γιατί χρωστάμε ένα Final-4 στο Βελιγράδι.

ΥΓ5: Επειδή στον Ολυμπιακό δεν έχουν αποδείξει την ικανότητα να βλέπουν… μακριά καλό θα ήταν να τους ενημερώσουμε πως σε περίπτωση που γίνει το Final-4 στο T-Center και πετύχει, τότε θα έχει ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για να πραγματοποιηθεί άμεσα και ένα Final-4 στο νέο ΣΕΦ. Αν και όποτε το πραγματοποιήσουν.

ΥΓ6: Επίσης αν έχουν απορίες στον Ολυμπιακό για τα οικονομικά δεδομένα της υποψηφιότητας του Final-4 μπορούν να ρωτήσουν και ανθρώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης. Με τους οποίους περπατούσαν χέρι-χέρι όλους αυτούς τοὺς μήνες για να γίνει η… δουλειά με το ΣΕΦ, με τον τρόπο που έγινε. Τους ανθρώπους που τους έβαζαν στο Μαξίμου μέρα-νύχτα από την νεραντζιά ή για από την πίσω πόρτα.

ΥΓ7: Με την εικόνα που παρουσιάζει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στα πρώτα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας, κάποιοι θα πρέπει να κρυφτούν με την επιλογή Ουόκαπ. Αλλά η αλήθεια είναι πως όποια πέτρα και αν σηκώσεις σε κάθε σκάνδαλο ξέρετε τι θα βρείτε από κάτω…

ΥΓ8: Καλό θα είναι η μπάλα να μείνει χαμηλά στην περίπτωση της Εθνικής. Τα πράγματα πλέον είναι πολύ δύσκολα. Μη θεωρούμε εύκολο το Ισραήλ και σε καμία περίπτωση είναι μεγάλο λάθος να κοιτάμε τους αντιπάλους στους “8”, στους “4” και στον τελικό. Αστεία πράγματα είναι αυτά. Ο Σπανούλης κρατάει τη μπάλα κάτω και καλό θα είναι να πράξουν το ίδιο και οι γύρω - γύρω,

ΥΓ9: Εθνική Ελλάδας δεν είναι μόνο ο Γιάννης παιδιά. Κοιτάξτε το αυτό…