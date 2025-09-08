Μπίλαπς: «Οι Νάγκετς έπρεπε να έχουν αποσύρει την φανέλα του Καρμέλο Άντονι»

Ο Τσάνσι Μπίλαπς σε δηλώσεις του τόνισε πως οι Ντένβερ Νάγκετς θα έπρεπε να έχουν αποσύρει τη φανέλα του Καρμέλο Άντονι.

Ο Νίκολα Γιόκιτς στους Ντένβερ Νάγκετς αγωνίζεται με το νούμερο «15» και έχει «γράψει» τη δική του ιστορία. Πριν από τον «Τζόκερ», αυτό το νούμερο στους Νάγκετς φόρεσε για οκτώ σεζόν ο Καρμέλο Άντονι.

Ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς σε δηλώσεις του τόνισε πως οι Νάγκετς θα έπρεπε να είχαν αποσύρει τη φανέλα του Καρμέλο Άντονι αμέσως μετά τη δική του απόσυρση. «Θα έπρεπε να έχουν αποσύρει τη φανέλα του τη χρονιά μετά τη δική του απόσυρση» είπε στο «Andscape».

Και συνέχισε: «Όταν αποσύρθηκε είπε "Εντάξει, τελείωσε. Δε θα παίξει άλλο ματς. Είναι ώρα". Οπότε, για εμένα έχουν ήδη αρχίσει. Θα έπρεπε να ήταν το πρώτο που θα είχαν κάνει γιατί ξέρω πόσα σήμαινε στον οργανισμό».

«Ο Μέλο είναι από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του οργανισμού. Φυσικά, υπάρχουν τόσοι παίκτες πριν από εμάς που ήταν σπουδαίοι. Και φυσικά ο Γιόκιτς ήρθε μετά από εμάς. Αλλά ο Μέλο είναι από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του οργανισμού. Είμαι ακόμα στο Ντένβερ και όλος ο κόσμος που ξέρω ακόμα τον εκτιμάει. Τον αγαπάνε» ολοκλήρωσε.