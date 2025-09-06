Οι πιο εντυπωσιακές φάσεις της Εθνικής από τους ομίλους του Eurobasket (vid)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της Εθνικής Ελλάδας από τις αναμετρήσεις που έδωσε στους ομίλους του Eurobasket.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τους ομίλους του Eurobasket. Πέρασε ως πρώτη στη φάση των «16» με ρεκόρ 4-1 και στην τελευταία αγωνιστική κατάφερε να κερδίσει τον... κακό της δαίμονα, την Ισπανία.

Η «επίσημη αγαπημένη» πέρα από ουσία είχε και θέαμα. Έτσι, η FIBA δημοσίευσε ένα βίντεο με διάρκεια 8:04 με τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της Ελλάδας.

Δείτε το βίντεο:

