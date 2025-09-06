Στους Νετς με διοικητικό πόστο ο Έισι Λο

Ο παλαίμαχος παίκτης του Ολυμπιακού, Έισι Λο, θα αναλάβει τη θέση του Director of Player Personnel στους Μπρούκλιν Νετς.

Ο Έισι Λο έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον Ολυμπιακό, κατακτώντας την Euroleague το 2012 και το 2013.

Πριν υπογράψει στους «ερυθρόλευκους» αγωνιζόταν στο ΝΒΑ και είχε περάσει από τους Ατλάντα Χοκς, τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, τους Σάρλοτ Μπόμπακτς, τους Σικάγο Μπουλς και τους Μέμφις Γκρίζλις.

Τα τελευταία χρόνια έχει διοικητικό πόστο το ΝΒΑ και πλέον, σύμφωνα με το «hoopshype», θα αναλάβει χρέη Director of Player Personnel στους Μπρούκλιν Νετς.