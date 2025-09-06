Στους Νετς με διοικητικό πόστο ο Έισι Λο

Ο Έισι Λο έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον Ολυμπιακό, κατακτώντας την Euroleague το 2012 και το 2013.
Πριν υπογράψει στους «ερυθρόλευκους» αγωνιζόταν στο ΝΒΑ και είχε περάσει από τους Ατλάντα Χοκς, τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, τους Σάρλοτ Μπόμπακτς, τους Σικάγο Μπουλς και τους Μέμφις Γκρίζλις.
Τα τελευταία χρόνια έχει διοικητικό πόστο το ΝΒΑ και πλέον, σύμφωνα με το «hoopshype», θα αναλάβει χρέη Director of Player Personnel στους Μπρούκλιν Νετς.
The Brooklyn Nets will hire Acie Law as Director of Player Personnel, sources told @hoopshype. Law was Director of Amateur Scouting for the Oklahoma City Thunder since 2022 and won a championship with the team last season. Prior, he was a Sacramento Kings scout for four seasons. pic.twitter.com/r9Oaj5DZwy— Michael Scotto (@MikeAScotto) September 5, 2025