Πλήγμα στους Σπερς: Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Ντίλαν Χάρπερ

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν, το Νο2 του φετινού draft, αναγκάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο Ντίλαν Χάρπερ χτύπησε στο χέρι σε ατομική προπόνηση την Τετάρτη και την Παρασκευή, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση ενός μερικώς σχισμένου συνδέσμου στον αριστερό του αντίχειρα.

Ο νεαρός γκαρντ, αναμένεται να χάσει ολόκληρη την προετοιμασία των Σαν Αντόνιο Σπερς, με το ιατρικό τιμ των Τεξανών, να εκφράζει την αισιοδοξία ότι το Νο2 του φετινού draft θα προλάβει το εναρκτήριο παιχνίδι κόντρα στους Μάβερικς στις 22 Οκτωβρίου.