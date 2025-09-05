Καλαβρός: «Τεράστιο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ οι Σλούκας και Παπανικολάου»

Ο συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Μιχάλης Καλαβρός, αναφέρθηκε στην πορεία της Εθνικής έως τώρα, στον επόμενο αντίπαλο στη φάση των «16» του Eurobasket, ενώ εξήρε τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Κώστα Παπανικολάου.

H Ελλάδα παίζει την Κυριακή (7/9, 21:45) με το Ισραήλ και θέλει τη νίκη για να περάσει στα προημιτελικά και ο εκ των άμεσων συνεργατών του Βασίλη Σπανούλη μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου στη Ρίγα αναφέροντας…

Για την έως τώρα πορεία της Εθνικής: «Κρατάμε τα καλά και διορθώνουμε τα κακώς κείμενα. Προετοιμαζόμαστε για κάθε ματς ξεχωριστά, πάντα με σοβαρότητα και θέλουμε να ακολουθούμε όσο πιο πιστά μπορούμε το πλάνο του προπονητή. Νομίζω το κάναμε χθες σε πολύ μεγάλο βαθμό, δείξαμε τεράστιο χαρακτήρα, ειδικά όταν το παιχνίδι έφυγε λίγο και πέρασαν οι Ισπανοί μπροστά. Είχαμε όμως καθαρό μυαλό, κυρίως χαρακτήρα και πήραμε μια τεράστια νίκη, η οποία ναι μεν δεν κρίνει κάτι, αλλά μας έδωσε την πρώτη θέση και κυρίως ψυχολογικά μάς δίνει ώθηση για τη συνέχεια».

Για το Ισραήλ: «Το Ισραήλ είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, δεν τα παρατά ποτέ, κάνουν αρκετά στο παιχνίδι τους που πρέπει να είσαι έτοιμος και διαβασμένος, αλλά η συνταγή είναι μία: ένα παιχνίδι ξεχωριστά, βήμα-βήμα και κατοχή με κατοχή. Προχωράμε με τον καλύτερο τρόπο, πιάσαμε τον πρώτο στόχο, που ήταν η πρώτη θέση και κοιτάμε τον επόμενο».

Για το ματς με την Ισπανία: «Μας βοηθά το γεγονός ότι παίξαμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι πριν τα νοκ άουτ. Χθες παιζόταν η πρωτιά, παρόλο που όλες οι ομάδες μπορούν να κάνουν τη ζημιά, εμείς είχαμε βάλει στόχο να πάρουμε την πρώτη θέση και τα καταφέραμε. Ήταν ένα ματς που σε προετοιμάζει για τα επόμενα. Νομίζω πως ήταν ό,τι καλύτερο για μας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο».

Για το τι κρατάει από τους ομίλους: «Από τα ματς της Κύπρου θέλουμε να κρατήσουμε την ομαδικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την προσήλωση στο πλάνο, την καλή άμυνα… Γενικά είμαστε πολύ καλή ομάδα, έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση».

Για τον Αβντίγια και την Εθνική: «Καμία ομάδα, ειδικά σε αυτή τη φάση, δεν είναι ένας ή δύο παίκτες. Ο Άβντιγια είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης και το έχει αποδείξει και στο ΝΒΑ. Όμως το Ισραήλ έχει αρκετούς παίκτες και όλοι μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Ο Άβντιγια είναι ο κινητήριος μοχλός, αλλά όλη η ομάδα είναι καλή. Δεν μπορείς σε αυτό το επίπεδο να σκεφτείς μόνο 1-2 παίκτες, τους σκέφτεσαι όλους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίζει για την Εθνική ομάδα. Θέλει να κερδίσει και κάνει το παν για να κερδίσει η ομάδα του. Αυτό είναι ο Γιάννης γενικά, αλλά και ειδικά αυτή τη στιγμή. Ο Γιάννης θέλει να κερδίσει η Εθνική ομάδα, βάζει πάνω από όλα την ομάδα του».

Για τον Σλούκα και τον Παπανικολάου: «Τι να πω για τον Παπανικολάου και τον Σλούκα… Έχω δουλέψει και με τους δύο, είναι φίλοι, είναι παράδειγμα για όλους. Η στάση τους στην ομάδα και η προσωπικότητά τους είναι τέτοια, που εσύ απλώς ακολουθείς. Σε οδηγούν με το παράδειγμά τους χωρίς να σου πουν κάτι, κάνουν αυτοί, κάνεις κι εσύ. Είναι δύο τεράστια κεφάλαια για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι γνωστό αυτό, δεν το λέω εγώ. Είναι δύο μεγάλοι παίκτες, τεράστιο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε που είναι εδώ μαζί μας».

