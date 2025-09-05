Κατσίβελης: «Δεν είναι μόνο ο Αβντίγια στο Ισραήλ - Να βελτιώσουμε τα νεκρά μας διαστήματα»

Ο Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε για τον αντίπαλο της Εθνικής στους «16», το Ισραήλ και στάθηκε στο τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να πάρει τη νίκη-πρόκριση.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου στη Ρίγα της Λετονίας ο έμπειρος διεθνής γκαρντ ανέφερε αρχικά:

«Το Ισραήλ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Στηρίζεται στον Άντβιγια, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Είναι πολύ αθλητική ομάδα που παίζει στο τρανζίσιον. Έχουμε κάνει ένα μίτινιγκ και θα προετοιμαστούμε και αύριο για να είμαστε στο κατάλληλο επίπεδο για το νοκ άουτ παιχνίδι».

Για τη νίκη επί της Ισπανίας: «Το χθεσινό παιχνίδι ήταν ένα νοκ άουτ παιχνίδι πριν τα νοκ άουτ ουσιαστικά. Ήταν πολύ σκληρό ματς με ανατροπή στο σκορ. Μας βοήθησε πρώτον γιατί πήραμε την πρώτη θέση και δεύτερον για να προετοιμαστούμε για τα παιχνίδια που ακολουθούν και είναι τα πιο σημαντικά».

Για το τι κρατάει η Ελλάδα και τι πρέπει να αλλάξει: «Πρέπει να κρατήσουμε από τα παιχνίδια της πρώτης φάσης σίγουρα τα διαστήματα που είχαμε με τρομερή συγκέντρωση, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι. Το spacing που είχαμε σε αρκετά μεγάλο σημείο του παιχνιδιού σε υψηλό επίπεδο, αλλά και να βελτιωθούμε στα «νεκρά» διαστήματα που είχαμε επιθετικά και αμυντικά».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης είναι ένας απίστευτος παίκτης, απίστευτος αθλητής. Ο τρόπος που διαβάζει το παιχνίδι, που τραβά την άμυνα σαν «μαγνήτες» και πασάρει την μπάλα κάνει τη πάρα πολύ εύκολη τη δουλειά για όλους γύρω του».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!