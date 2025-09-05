Με πλουραλισμό στην επίθεση και ταχύτητα ο ΠΑΟΚ κέρδισε με +53 την TFT Σκοπίων

Με επιθετικό πλουραλισμό, 18 συνολικά τρίποντα και έξι παίκτες του διψήφιους, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 119-66 την TFT Σκοπίων στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας του.

Οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς είχαν την ευκαιρία να τρέξουν στο γήπεδο και ο Σλοβένος τεχνικός μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής όταν η διαφορά ξέφυγε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κέι Τζέι Τζάκσον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους προσφέροντας μερικές εντυπωσιακές φάσεις, ιδιαίτερα στην άμυνα. Ο Μπεν Μουρ έφτασε τους 14 πόντους, τελειώνοντας τις φάσεις κάτω από το καλάθι και στους 14 πόντους έφτασε και ο Κλίβελαντ Μέλβιν, ο οποίος έκανε πολλές δουλειές στο παρκέ. Ο Στίβεν Μπράουν είχε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του παιδιού, ορίζοντας τον ρυθμό, και ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης σκόραρε 13 πόντους, με τον Τόμας Ντίμσα να προσφέρει πολλά σε άμυνα και επίθεση με την ποιότητα και την εμπειρία του.

Δεν αγωνίστηκαν Αντώνης Κόνιαρης και Μάρβιν Τζόουνς, με τον πρώτο να συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Αμερικανός σέντερ επιστρέφει άμεσα. Επόμενο φιλικό για τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή εντός έδρας ξανά κόντρα στην Πρίστινα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ζντοβτς ξεκίνησε στην πεντάδα με τους Μπράουν, Τζάκσον, Ζάρα, Σλαφτσάκη και Μουρ. Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, Μπράουν και Τζάκσον έτρεχαν το γήπεδο δημιουργώντας συνθήκες για εύκολα καλάθια, με τον ΠΑΟΚ να κάνει το 10-4 και με τον Μουρ να δίνει λύσεις στη ρακέτα το 13-7. Με την είσοδό του ο Ντίμσα πήρε πρωτοβουλίες σκοράροντας με βολές (20-12) και παράλληλα με τους «ασπρόμαυρους» να πιέζουν σε όλο το γήπεδο έγινε το 27-15 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Μουρ συνέχισε να παίρνει την μπάλα στη ρακέτα τελειώνοντας τις φάσεις δυναμικά και μαζί με τον Μέλβιν διαμορφώθηκε το 34-16. Ένα σερί 0-5 των Σκοπιανών (34-21) ανάγκασε τον Ζντοβτς σε τάιμ άουτ, βλέποντας χαλάρωση στην άμυνα και κάποια λάθη στην επίθεση. Ο Τζάκσον αποδείκνυε την αθλητικότητά του όταν του δινόταν η ευκαιρία με εντυπωσιακές φάσεις, ενώ ο Ιατρίδης έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +20 (44-23), ενώ ο ΠΑΟΚ έβρισκε ξανά ρυθμό κλέβοντας και τρέχοντας στο γήπεδο. Από την άλλη πλευρά ο Ντέιβις επιχείρησε να μειώσει, όμως δύο κολλητά τρίποντα των Φίλλιου και Μέλβιν έκλεισαν το ημίχρονο στο 55-33.

Η… βροχή από τα 6,75μ. συνεχίστηκε, καθώς οι Ντίμσα, Μέλβιν και Τζάκσον έκαναν με διαδοχικά τρίποντα το 66-33, ενώ ακόμα δύο από Μπράουν και Τζάκσον έφεραν τη διαφορά στο 74-38. Ο 19χρονος Μανθόπουλος με δύο τρίποντα και ακόμα ένα του Φίλλιου ανέβασαν τη διαφορά στο 93-50, το οποίο ήταν και το σκορ το τρίτου δεκαλέπτου.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να τρέχει ψάχνοντας τους εύκολους πόντους και ο Τζάκσον μετά από μια εντυπωσιακή τάπα, πέτυχε το τρίποντο για το 102-57, με τον Ζντοβτς στα τελευταία λεπτά να περνάει στο παρκέ και τους μικρούς Νούσιο και Μανή. Αμφότεροι πήραν ευκαιρείς, βρήκαν και σκορ, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 119-66.

Τα δεκάλεπτα: 27-15, 55-33, 93-50, 119-66

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 14 (3), Σλαφτσάκης 7 (1), Ζάρας 5 (1), Μάνης 3 (1), Τζάκσον 17 (3), Περσίδης 5 (1), Ιατρίδης 13 (1), Μπράουν 11 (1), Φίλλιος 8 (1), Μουρ 14, Μανθόπουλος 8 (2), Ντίμσα 12 (3), Νούσιος 2.