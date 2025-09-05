Γκριγκόνις στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Ανυπομονώ να σκοράρω ξανά μπροστά σας» (vid)

Η νέα σεζόν πλησιάζει και ο Παναθηναϊκός AKTOR κάλεσε τον κόσμο του να κλείσει τα εισιτήριά του για τα παιχνίδια της Euroleague.
Στο βίντεο που ανέβασε η «πράσινη» ΚΑΕ πρωταγωνιστεί ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος ανυπομονεί να σκοράρει ξανά μπροστά στους φιλάθλους του συλλόγου.
«Ανυπομονώ να σκοράρω ξανά μπροστά σας οπαδοί του Παναθηναϊκού. Είστε έτοιμοι; Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα» ανέφερε ο Λιθουανός.
Δείτε την ανάρτηση:
«Ο Μάριους ονειρεύεται να πανηγυρίσει μαζί σας!
Η μόνη ερώτηση είναι... θα είστε εκεί;
Κλείστε τις θέσεις σας. Η πρεμιέρα είναι 25 μέρες μακριά!
Link: 4gcaz.app.link/tickets».
Marius is dreaming of celebrating with YOU! 🙌🏼☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 5, 2025
The only question is… will you be there?
🎫 Book your spot. The opening night is just 25 days away!
Link: https://t.co/iep0gLEnzq #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/ERch9mlGHU