Γκριγκόνις στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Ανυπομονώ να σκοράρω ξανά μπροστά σας» (vid)

Ο Μάριους Γκριγκόνις κάλεσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR να κλείσει εισιτήρια ώστε να σκοράρει ξανά μπροστά του.

Η νέα σεζόν πλησιάζει και ο Παναθηναϊκός AKTOR κάλεσε τον κόσμο του να κλείσει τα εισιτήριά του για τα παιχνίδια της Euroleague.

Στο βίντεο που ανέβασε η «πράσινη» ΚΑΕ πρωταγωνιστεί ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος ανυπομονεί να σκοράρει ξανά μπροστά στους φιλάθλους του συλλόγου.

«Ανυπομονώ να σκοράρω ξανά μπροστά σας οπαδοί του Παναθηναϊκού. Είστε έτοιμοι; Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα» ανέφερε ο Λιθουανός.

Δείτε την ανάρτηση:

«Ο Μάριους ονειρεύεται να πανηγυρίσει μαζί σας!

Η μόνη ερώτηση είναι... θα είστε εκεί;

Κλείστε τις θέσεις σας. Η πρεμιέρα είναι 25 μέρες μακριά!

Link: 4gcaz.app.link/tickets».