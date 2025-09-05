Στη Ρίγα με ένα «γαλανόλευκο» όνειρο…

Η Εθνικής έφτασε στην πανέμορφη Ρίγα με ξεκάθαρους στόχους και ένα... όνειρο στο βάθος. Αποστολή στη Λετονία.

Η Εθνική Ελλάδας ξεπέρασε με επιτυχία τη Φάση των Ομίλων του EuroBasket 2025 και ταξίδεψε από τη Λεμεσό στη Ρίγα με ένα... όνειρο, αλλά και έναν ξεκάθαρο στόχο. Η διάκριση και το μετάλλιο απέχουν ακόμα, όμως το «μονοπάτι» είναι ανοιχτό μετά τη σπουδαία νίκη επί της Ισπανίας (90-86). Οι «επτάψυχοι» παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο προβλημάτισαν την «επίσημη αγαπημένη», αλλά οι Γιάννης Αντετοκούνμπο (25π., 14ρ., 9ασ.), Τάιλερ Ντόρσεϊ (22π. με 6/9 τρίποντα) και Κώστας Σλούκας (12π., 6ασ.) βρήκαν τις λύσεις για μια επικράτηση που... ξόρκισε παλιούς δαίμονες και έφερε την ομάδα σε θέση ισχύος μέσα της κορυφής του Group.

Η συνέχεια γράφεται στη Ρίγα. Η πρωτεύουσα της Λετονίας, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Νταουγκάβα, είναι μια πόλη που... ξαφνιάζει. Δεν είναι μόνο η βαλτική της ατμόσφαιρα, αλλά κυρίως η αρχιτεκτονική της. Η Ρίγα κατέχει τον τίτλο της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας του art nouveau, με πάνω από 800 κτίρια στο ιστορικό της κέντρο. Τα περίτεχνα στολίδια, οι γραμμές και οι καμπύλες, η αίσθηση ότι περπατάς σε έναν καμβά, δίνουν στον επισκέπτη μια ξεχωριστή εμπειρία. Μια περιπλάνηση στα σοκάκια αρκεί για να σας πείσει για όλα τα παραπάνω.

Στο κέντρο απλώνεται το πάρκο Μπαστεϊκάλνς, χώρος πρασίνου με λίμνες και γεφυράκια, που συνδέει τον αστικό ιστό με το ποτάμι. Η Παλιά Πόλη, με τον Καθεδρικό Ναό και τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, θυμίζει στον ταξιδιώτη ότι η Ρίγα είναι ταυτόχρονα βαλτική και κεντροευρωπαϊκή.

Μια πόλη με ρυθμό χαλαρό αλλά και ζωντανό, που κουμπώνει ιδανικά με τη μεγάλη διοργάνωση. Ίσως και με το... μεγάλο όνειρο της «γαλανόλευκης».

Για την Εθνική, η εικόνα της Ρίγας μοιάζει με το ίδιο της το ταξίδι. Ένα σκηνικό όμορφο, γεμάτο χρώμα, που όμως δεν πρέπει να αποπροσανατολίσει. Το EuroBasket 2025 βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και το βλέμμα δεν μπορεί να πάει πέρα από το επόμενο εμπόδιο.

Η νίκη επί της Ισπανίας έδειξε χαρακτήρα και ψυχραιμία. Έφερε αυτοπεποίθηση, αλλά και «πρέπει». Η Φάση των «16» δεν αφήνει περιθώρια. Το βράδυ της Κυριακής (7/9, 21:45) η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Ισραήλ σε ένα νοκ-άουτ που κρύβει κινδύνους. Η ομάδα του Αριέλ Μπείτ-Χαλάμι έρχεται με ορμή, με παίκτες που τρέχουν, πιέζουν και ψάχνουν συνεχώς τον αιφνιδιασμό.

Το μεγάλο της όνομα είναι ο Ντένι Άβντιγια, που στο φετινό τουρνουά δείχνει γιατί θεωρείται ηγέτης. Με μέσους όρους κοντά στους 25+ πόντους (24,4π. ανά ματς), σχεδόν 8 ριμπάουντ και ουσιαστική παρουσία στην άμυνα, ο φόργουορντ των Μπλέιζερς δίνει στο Ισραήλ ποιότητα πρώτης γραμμής. Δίπλα του, οι νεαροί γκαρντ φέρνουν ενέργεια και σουτ, δημιουργώντας ένα σύνολο που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Μάλιστα, ο Μπείτ-Χαλάμι είναι ένας προπονητής που... ψάχνεται αμυντικά και του αρέσει να χρησιμοποιεί ζώνες, όπως τόνισε ο Βαγγέλης Μάντζαρης στην "Magic Euroleague" του SDNA.

Σε τέτοια ματς, η εμπειρία μετρά. Ο Βασίλης Σπανούλης το γνωρίζει καλά και γι’ αυτό επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία: δουλειά, πειθαρχία, συγκέντρωση. Ο Κώστας Σλούκας και ο Κώστας Παπανικολάου είναι οι... παλιοσειρές που κρατούν χαμηλά τους τόνους, δείχνοντας το δρόμο με τον τρόπο τους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πέρα από τα στατιστικά του, είναι το ζωντανό παράδειγμα της εργατικότητας. Το ίδιο το σώμα του, η διάθεσή του να κυνηγάει κάθε φάση, ακόμα και το «ξύλο» που τρώει (και δίνει) στο ζωγραφιστό, λειτουργούν ως μήνυμα προς όλους.

Το μονοπάτι φαντάζει... προσιτό, αλλά κάθε βήμα κρύβει δυσκολίες. Οι διασταυρώσεις στα νοκ-άουτ δείχνουν ότι η Εθνική μπορεί να ονειρεύεται κάτι παραπάνω, όμως δεν έχει την πολυτέλεια να κοιτάξει μακριά. Το επόμενο ματς είναι ο πρώτος τελικός. Αν δεν κερδίσεις το Ισραήλ, όλα τα υπόλοιπα σβήνουν. Αν προκριθείς, το όνειρο μεγαλώνει και η προοπτική ενός μεταλλίου γίνεται πιο καθαρή.

Η Ρίγα είναι όμορφη. Οι εικόνες της, τα ποτάμια, οι γειτονιές, η αίσθηση μιας πόλης που ξέρει να υποδέχεται μεγάλες διοργανώσεις, όλα βοηθούν να χτιστεί το κλίμα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετρά είναι το παρκέ. Εκεί θα κριθούν όλα. Εκεί θα φανεί αν η Ελλάδα μπορεί να δώσει συνέχεια στη νίκη επί της Ισπανίας και να κρατήσει ζωντανό το «γαλανόλευκο» όνειρο.

Προς το παρόν, υπάρχει μόνο ένας τελικός. Το πρώτο νοκ-άουτ, το ματς με το Ισραήλ.

