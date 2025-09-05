Αυτά τα κόκκινα παπούτσια…

Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι κατάφερε ακόμα και το ακατόρθωτο: να φέρει πάλι την μόδα τα «Scarpette Rosse», το αιώνιο σύμβολο της Ολύμπια Μιλάνου.

Ακόμα και σήμερα, αν μιλήσεις στο Μιλανο για «το σουτ», κανενός το μυαλό δεν θα πάει σε εκείνο του Μάικλ Τζόρνταν με τον Μπράιον Ράσελ γονυπετή να παρακαλάει για ένα θαύμα.

Ο Κέρτις Τζέρελς, ένας λεγεωνάριος αριστερόχειρας πόιντ-γκαρντ, άρχισε να μετράει έναν-έναν τους κόκκους της άμμου που έπεφταν από την κλεψύδρα, έφτιαξε λίγο χώρο για τον εαυτό του και με ένα ελαφρύ side-step απελευθέρωσε ένα σουτ από τα 6 μέτρα, με την κόρνα της γραμματείας να ακούγεται με την μπάλα στον αέρα.

Nothing but net!

Στο «Palasport Mens Sana», το οποίο έμοιαζε με ένα τεράστιο πράσινο μωσαϊκό που περίμενε να γιορτάσει το 8ο συνεχόμενο πρωτάθλημα της Σιένα επικράτησε νεκρική σιγή.

Η Αρμάνι Μιλάνο είχε μείνει ζωντανή, είχε κάνει το break στην έδρα της πανίσχυρης αντιπάλου της και οδηγούσε την σειρά σε 7ο τελικό στο θρυλικό Forum.

Η πόλη της Λομβαρδίας, μετά από χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, σταμάτησε να περιστρέφεται γύρω από τους «ροσονέρι», κι άρχισε να κάνει ένα νοσταλγικό ταξίδι στον χρόνο.

Τα «κόκκινα παπούτσια», το παρατσούκλι που συνόδευε την θρυλική ομάδα του Μιλάνο που σάρωνε τους τίτλους την δεκαετία του ’80, εκείνη την παρέα του ΜακΑντου, του Ντ’Αντόνι, του Μενεγκίν, του Πρεμιέρ, ξαναβγήκαν από τα πατάρια, τα μπαούλα, τις αποθήκες.

Το Φόρουμ γέμισε ασφυκτικά, πιο ασφυκτικά από ποτέ, η Σιένα δεν είχε καμία τύχη, το ένιωθε κανείς από το ζέσταμα, απλώς έπρεπε να περάσουν 40 αγωνιστικά λεπτά για να επικυρωθεί αυτό που ήξεραν πια όλοι.

Μετά από 18 χρόνια αναμονής, το Μιλάνο επέστρεφε στην κορυφή του ιταλικού μπάσκετ. Τα χρόνια της απόλυτης παρακμής για την μοναδική ιταλική ομάδα μπάσκετ, που έχει κερδίσει ό,τι τίτλους υπάρχουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είχαν πάρει τέλος.

Δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο σφύριγμα, κανείς δεν μπορούσε να διακρίνει ούτε μία σπιθαμή από παρκέ. Δεκάδες, εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες Λομβαρδοί ξέχασαν την αστική ευγένεια και τους τρόπους και όρμησαν στον αγωνιστικό χώρο για να γιορτάσουν το τέλος της ξηρασίας.

Εκείνος ήξερε. Πολύ πριν το τζάμπολ είχε δώσει εντολή να τυπωθούν τα επετειακά υπέρκομψα t-shirt με ένα και μόνο μήνυμα γραμμένο στα αγγλικά για να περάσει το μήνυμα σε κάθε γωνιά της Ευρώπης: «Red shoes are back».

Ήταν ο πρώτος που πήρε το τρόπαιο στα χέρια του. Δικαιωματικά.

Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του, χαρακτήρισε εκείνο το βράδυ της 27ης Ιουνίου του 2014 ως κάτι που τον συντάραξε βαθιά μέσα του: «εκείνο το βράδυ βίωσε ένα από τα πιο έντονα συναισθήματα στην ζωή μου. Οι οπαδοί κατέκλυσαν αυθόρμητα το παρκέ γελώντας, κλαίγοντας, τραγουδώντας. Μία αίσθηση απόλυτης χαράς, μία πηγή υπερηφάνειας. Να βλέπεις τους κατοίκους του Μιλάνου να γεμίζουν και πάλι το Φόρουμ, με ενθουσιασμό, έχοντας κάτι μεγάλο να περιμένουν»

Ο Αρμάνι κόλλησε το μικρόβιο του μπάσκετ, δεκαετίες πριν βλέποντας τον μικρότερο αδερφό του να ασχολείται με την πορτοκαλί μπάλα. Είχε εισβάλλει στα παρκέ όμως -εν αγνοία του- πολύ πριν ασχοληθεί ενεργά με τα διοικητικά της Ολύμπια Μιλάνο το 2008, στην οποία ήταν χορηγός επί σειρά ετών.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80, ουδείς προπονητής του μπάσκετ είχε σκεφτεί να ασχοληθεί με το στιλ, την εικόνα, την περσόνα του. Ο Πατ Ράιλι, ένας δαιμόνιος δανδής γεννημένος (θαρρεί κανείς ειρωνικά) στην κωμόπολη Ρώμη της Νέας Υόρκης σκέφτηκε έξω από το κουτί και άρχισε να μαγνητίζει τα βλέμματα με μπριγιαντίνη στο μαλλί και καλοραμμένα κουστούμια Αρμάνι που έγιναν το σήμα κατατεθέν του: «Προσπάθησα να δημιουργήσω μία νέα εικόνα για πως πρέπει να δείχνει ένας προπονητής. Και το πέτυχα. Όταν «τρέχεις», έναν οργανισμό εκατοντάδων εκατομμυρίων, αυτός που φαίνεται μπροστά πρέπει να εμφανίζεται δημόσια με έναν τρόπο που θα προκαλεί κύρος, σεβασμό, θαυμασμό».

Ο Αρμάνι «μπήκε» στα γήπεδα του ΝΒΑ πολύ πριν μπει στην Euroleague. Και παρότι υπήρξε λάτρης της θεατρικότητας, της υποβλητικότητας, της ιεροτελεστίας του μπάσκετ, έδειχνε πάντα έναν τεράστιο σεβασμό στο ποδόσφαιρο: «Η Ιταλία ήταν και θα παραμείνει ένα ποδοσφαιρικό έθνος. Κανένα άλλο άθλημα δεν διεγείρει την συλλογική μας μνήμη όσο το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ελπίζω ότι μπάσκετ θα κερδίσει ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι στις προτιμήσεις του κόσμου. Είναι δυναμικό, οπτικά εντυπωσιακό, ευγενές άθλημα. Συγκεντρώνει τόσες αξίες που απαιτούνται και στην καθημερινή ζωή: ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, φαντασία, φλόγα, έκρηξη, αυτοθυσία».

Δεν ήξερε από pick n’ roll και πολύπλοκα συστήματα, αλλά ήξερε να σκέφτεται πάντα έξω από το κουτί. Επί των ημερών του η Αρμάνι Μιλάνο, εκτός από ομάδα μοντέλο που διαφήμισε το αθλητικό του brand EA7, έγινε και συνώνυμο του στιλ, της κομψότητας και το Φόρουμ έγινε μία πασαρέλα.

Περίπου 40% των φιλάθλων της Αρμάνι ήταν γυναίκες, η σάλα έγινε ένα μικρό θεατρικό σανίδι, το Φόρουμ ήταν ένα από τα πρώτα γήπεδα που χαμήλωσε τους φωτισμούς στις εξέδρες, ώστε το παρκέ να φωτίζεται ακόμα περισσότερο και να δημιουργείται στον θεατή η αίσθηση μιας παράστασης.

Από το 2008 που ανέλαβε αυτό το τεράστιο για τα ιταλικά μεγέθη μπασκετικό brand, άλλαξε πολλά πρόσωπα, προπονητές, παίκτες, στρατηγικές, ψάχνοντας τον δρόμο για την επιστροφή στην ευρωπαϊκή κορυφή που το Μιλάνο αγνοεί από το 1988.

Αυτό που δεν άλλαξε ποτέ ήταν ο σεβασμός του ως προς το άθλημα, η ευγένεια, οι τρόποι, η εμμονή για καλαισθησία. Επί των ημερών του η Αρμάνι κέρδισε 6 πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα και 4 Σούπερ Καπ Ιταλίας, αλλά κυρίως κέρδισε κάτι μη μετρήσιμο: την εκτίμηση και τον σεβασμό.

Η Αρμάνι Μιλάνο έγινε ξανά μαγαζί γωνία, ένα μαγαζί λαμπερό, γεμάτο στιλ, ένα εργασιακό περιβάλλον ιδανικό για κάθε αθλητή, προπονητή ή διοικητικό στέλεχος.

«Αν έπαιζα μπάσκετ νομίζω ότι θα ήμουν πόιντ-γκαρντ. Άλλωστε, σε όλη μου την ζωή, σε όλες μου τις επιχειρηματικές δράσεις, αυτό ήμουν. Ένας πόιντ-γκαρντ», ομολόησε σε μία πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην Corriere Della Sera.

Ένας πρωτοποριακός πόιντ-γκαρντ, με περιφερειακή όραση και φαντασία πολύ πάνω από τον μέσο όρο. Διότι ο Τζιόρτζιο Αρμάνι ήταν από τους πρώτους που πάντρεψαν τον αθλητισμό με την μόδα, με μερικές πολύ τολμηρές προτάσεις, πολύ μπροστά από την εποχή τους.

Ο Αρμάνι ήταν ο πρώτος που έβγαλε σε κοινή θέα με ένα γιγάντιο πανό στο εμπορικό κέντρο του Selfridges στην Oxford Street του Λονδίνου τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς του Ντέιβιντ Μπέκαμ για να διαφημίσει την νέα σειρά εσωρούχων του.

Ήταν αυτός που χρησιμοποίησε πρώτος ως ημίγυμνα μοντέλα τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ράφα Ναδάλ για να διαφημίσει τα τζιν του, πολύ πριν αυτοί μετατραπούν σε παγκόσμια είδωλα.

Αυτός που «έντυσε» τον μύθο του Ζοσέ Μουρίνιο από την περίφημη γκρι καμπαρντίνα του στην Πόρτο, τα εφαρμοστά σακάκια στην Τσέλσι και το πιο ανάλαφρο και casual look του, όσο περνούσαν τα χρόνια.

Διότι, ο Αρμάνι ήξερε όσο κανείς άλλος να διακρίνει την αστερόσκονη, το γκελ, την αύρα, το χάρισμα.

Ο ομαδικός αθλητισμός, το μπάσκετ, «ξύπνησε» στον Ιταλό σχεδιαστή συναισθήματα που δεν ήξερε ότι κρύβει μέσα του, τον έκανε να νιώθει νέος, ακμαίος, ανταγωνιστικός κάθε μέρα.

Η δερμάτινη πολυθρόνα του στην πρώτη σειρά του Φόρουμ θα είναι πια άδεια, όμως στην λαϊκή συνείδηση όλοι ξέρουν ποιος έφερε και πάλι τα αυτά τα κόκκινα παπούτσια και πάλι στην μόδα…