Ολυμπιακός για Παπανικολάου: «20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης» (pic)

Ο Ολυμπιακός με ανάρτησή του αποθέωσε τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας, Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος είναι... πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης εδώ και 20 χρόνια.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

🇬🇷 20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης!



2005 Παμπαίδων ➝ 2025 Αρχηγός Εθνικής Ανδρών



Μόνο περηφάνια για τον αρχηγό μας, που κόντρα στην Ισπανία έφτασε τις 168 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα, ισοφαρίζοντας τον θρυλικό Νίκο Γκάλη, με τον οποίο συγκατοικούν πλέον στην… pic.twitter.com/rDnlauBbiG — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 5, 2025