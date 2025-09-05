Ολυμπιακός για Παπανικολάου: «20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης» (pic)

Αναλυτικά η ανάρτηση:
«20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης!
2005 Παμπαίδων ➝ 2025 Αρχηγός Εθνικής Ανδρών
Μόνο περηφάνια για τον αρχηγό μας, που κόντρα στην Ισπανία έφτασε τις 168 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα, ισοφαρίζοντας τον θρυλικό Νίκο Γκάλη, με τον οποίο συγκατοικούν πλέον στην 10η θέση της σχετικής λίστας».
Δείτε την ανάρτηση:
Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025
Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!