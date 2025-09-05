Στην κορυφή του Top-10 η... πτήση του Γιάννη (vid)

Η Ελλάδα κατάφερε να περάσει ως πρώτη από τη φάση των ομίλων, αφού επικράτησε στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Ισπανία.
Η FIBA δημοσίευσε το Top-10 των αναμετρήσεων και στην πρώτη θέση βρίσκεται το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο από την επαναφορά του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Δείτε το βίντεο:
