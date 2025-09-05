Στην κορυφή του Top-10 η... πτήση του Γιάννη (vid)

Δείτε το Top-10 από την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket, με την... πτήση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην κορυφή.

Η Ελλάδα κατάφερε να περάσει ως πρώτη από τη φάση των ομίλων, αφού επικράτησε στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Ισπανία.

Η FIBA δημοσίευσε το Top-10 των αναμετρήσεων και στην πρώτη θέση βρίσκεται το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο από την επαναφορά του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Δείτε το βίντεο:

Giannis Antetokounmpo leading the way 🔥



Enjoy Top 10 Plays of the final day of #EuroBasket 2025 Group Phase, presented by Nike 🍿 pic.twitter.com/nBgeEWbMLK — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 5, 2025

