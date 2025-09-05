Σεγκέφ: «Η πίεση είναι στην Ελλάδα - Έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες πέραν του Γιάννη»

Ο Ιτάι Σεγκέφ μίλησε για το παιχνίδι του Ισραήλ με την Ελλάδα τονίζοντας πως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι αυτή που έχει την πίεση.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην Media Day:

Για το μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είναι μια αποστολή που κάθε άνθρωπος προσπαθεί να βρει απαντήσεις. Δεν είμαστε ξεχωριστοί. Αρχίζει από τη σκληράδα μας. Δεν είναι υπόθεση ενός. Είναι ομαδική δουλειά. Η Ελλάδα έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, πέραν του Γιάννη. Είναι δύσκολη αποστολή».

Για τον παράγοντα που θα φέρει τη νίκη: «Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο αθλητικές, αν όχι η πιο αθλητική ομάδα στο τουρνουά. Πρέπει να ματσάρουμε την επιθετικότητά τους. Πρέπει να δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε. Θεωρώ ότι η πίεση είναι σε αυτούς, αναμφίβολα. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στο τουρνουά, εμείς είμαστε μια από τις εκπλήξεις του τουρνουά. Η πίεση είναι σε εκείνους. Έχουμε εξαιρετικούς οπαδούς μαζί μας που δίνουν τεράστια ώθηση και αυτή είναι μια αποστολή».

Για την ήττα από την Σλοβενία και αν λειτουργεί σαν κίνητρο: «Δείξαμε στο ξεκίνημα του τουρνουά μετά την σκληρή ήττα από την Πολωνία, ότι αντιδράσαμε την επόμενη μέρα. Κερδίσαμε μια από τι καλύτερες ομάδες του τουρνουά. Έτσι είναι η ζωή του τουρνουά. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά και να μην παίρνουμε... κατάκαρδα μια ήττα, αυτό λέει και ο προπονητής μας. Σε τέτοια τουρνουά δεν πρέπει να τα παρατάς και να λυγίζεις. Πρέπει να κοιτάς μπροστά και να κοιτάς στην ομάδα σου».

Για την συνύπαρξη με τον Ντένι Αβντίγια: «Η παρουσία του Ντένι Αβντίγια είναι εκπληκτική. Είναι εκπληκτικός τύπος κάνει εξαιρετικό τουρνουά και η παρουσία του στο παρκέ δίνει τη φλόγα στην ομάδα, βρίσκουμε ελεύθερα σουτ,. Έχει τεράστια επιρροή με την καλή έννοια και ανυπομονούμε για την Κυριακή».

