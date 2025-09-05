Στα Γιάννινα ο Ηρακλής για το πρώτο του φιλικό παιχνίδι (pics)

Στα Γιάννινα βρίσκεται από σήμερα ο Ηρακλής, όπου αύριο (06/09, 17:00) θα αντιμετωπίσει, κεκλεισμένων των θυρών τον Βίκο Ιωαννίνων, στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι «κυανόλευκοι», που ξεκίνησαν την προετοιμασία τους στις 18 Αυγούστου, προπονήθηκαν σήμερα το απόγευμα στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων, όπου θα διεξαχθεί ο αυριανός αγώνας.

Την αποστολή της ομάδας αποτελούν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, Ζακ Ντάρκο-Κέλι, Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, Κάιλ Φόστερ, Κρις Σμιθ, Νίκος Τσιακμάς, Μάριος Πουλιανίτης, Δημήτρης Μωραΐτης, Λανς Ουέρ, Βασίλης Χρηστίδης, Κώστας Καμπουρίδης, Κόουλ-Τζον Σίλας, Θάνος Βλάχος, Μάριος Γιαννίκος και Αλέξανδρος Κομνιανίδης.