Στα Γιάννινα ο Ηρακλής για το πρώτο του φιλικό παιχνίδι (pics)

Οι «κυανόλευκοι», που ξεκίνησαν την προετοιμασία τους στις 18 Αυγούστου, προπονήθηκαν σήμερα το απόγευμα στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων, όπου θα διεξαχθεί ο αυριανός αγώνας.
Την αποστολή της ομάδας αποτελούν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, Ζακ Ντάρκο-Κέλι, Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, Κάιλ Φόστερ, Κρις Σμιθ, Νίκος Τσιακμάς, Μάριος Πουλιανίτης, Δημήτρης Μωραΐτης, Λανς Ουέρ, Βασίλης Χρηστίδης, Κώστας Καμπουρίδης, Κόουλ-Τζον Σίλας, Θάνος Βλάχος, Μάριος Γιαννίκος και Αλέξανδρος Κομνιανίδης.