Ζιάγκος: «Ο Γιάννης διαμορφώνει την εικόνα της Εθνικής - Η Ελλάδα πήρε αυτό που άξιζε στον όμιλο»

Ο προπονητής του ΑΟ Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και αναφέρθηκε στην πορεία της Ελλάδας στο Eurobasket και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την προετοιμασία του ΑΟ Μυκόνου: «Μόλις φτάσαμε στην Καρδίτσα. Έχουμε δύο προγραμματισμένα παιχνίδια φιλικού χαρακτήρα με την Καρδίτσα. Την Κυριακή είναι ανοικτό προς το κοινό όπως γνωρίζω».

Για τον αγώνα κόντρα στην Ισπανία: «Γνωρίζοντας την ψυχοσύνθεση της ομάδας και τις προσωπικότητς των παικτών και του προπονητή μας, Βασίλη Σπανούλη, ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι θα γίνει διαχείριση της ήττας μετά την Βοσνία ώστε η Ελλάδα να μπει με αποφασιστικότητα στον αγώνα με την Ισπανία. Ο Γιάννης είναι καταλύτης, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Είναι στην πιο ώριμη ηλικία, σε εξαιρετική κατάσταση και πιο αποφασισμένος από ποτέ για να βοηθήσει την Ελλάδα να φτάσει σε μία διάκριση. Είναι ο άνθρωπος που διαμορφώνει πολύ την εικόνα της ομάδας σε άμυνα και επίθεση. Είμαι αισιόδοξος και η εικόνα της ομάδας με επιβεβαιώνει».

Για την συνέχεια στα νοκ άουτ: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Στα παιχνίδια που γίνονται μέσα σε λίγες ημέρες, δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος στο μυαλό και στον ψυχισμό κανενός για να χαρεί μετά από κάποια νίκη είτε να πέσει ψυχολογικά μετά από ήττα. Τελειώνει ένα παιχνίδι, περνάει στο παρελθόν, γίνεται η διαχείριση όπως πρέπει να γίνει σε τακτική και συναισθηματικό τομέα και πας για το επόμενο. Η αλήθεια είναι ότι αφορά περισσότερο δημοσιογράφους και φιλάθλους το ιστορικό ανάμεσα σε δύο ομάδες. Σίγουρα η Ισπανία ήταν ο “κακός δαίμονας” της Ελλάδας λόγω αποτελεσμάτων. Η Ισπανία είναι ομολογουμένως ανανεωμένη ομάδα, με παίκτες από τις μικρότερες ηλικιακά εθνικές ομάδες. Της έλειπε η εμπειρία, με εξαίρεση λιγοστά παιδιά. Ήταν πρώτης τάξεως ευκαιρία για εμάς σε συνδυασμό με την ήττα από την Βοσνία και βαθμολογικά για εμάς για την πρώτη θέση στον όμιλο. Η Ισπανία έπαιζε έναν “τελικό” για να προκριθεί στα νοκ άουτ και να εμφανιστεί έτοιμη. Η Εθνική πήρε αυτό που της άξιζε στον όμιλο βάσει εικόνας, παρά την “μουρμούρα” μας. Με νίκη λέμε πως πάμε για μετάλλιο και με ήττα πως δεν πάμε πουθενά».

Για τον αγώνα με το Ισραήλ: «Είναι μία ομάδα που διαθέτει ταλέντο. Δεν έχει το βάθος και το ροτέισον που θα χρειαστεί μία ομάδα για να αντιμετωπίσει την Εθνική σε υψηλή απόδοση για 40 λεπτά και σε υψηλές εντάσεις στο αμυντικό κομμάτι. Έχει τρεις παίκτες που είναι βασικοί εκφραστές στην επίθεση και κινητήριοι μοχλοί. Ο Μαντάρ είναι δαιμόνιος σκόρερ από τον άσο, ο Σόρκιν και ο Αβντίγια στους ψηλούς που παίρνουν παραπάνω από τις μισές επιθετικές προσπάθειες. Ο Αβντίγια είναι δεινός σκόρερ. Αλλά νομίζω ότι μία ομάδα με μικρό ροτέισον απέναντι στην δική μας Εθνική δεν θα μπορέσει μέχρι το τέλος και να διεκδικήσει τη νίκη. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει και αδιαπραγμάτευτα να παίξουμε σωστή άμυνα που είναι η αρχή μας. Φυσικά, να εκτελέσουμε σωστά στα τρίποντα που είναι ευχή και κατάρα για εμάς».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης διαμορφώνει την συνολική εικόνα της ομάδας. Η ομάδα έχει προφίλ, φιλοσοφία που κινείται στην ίδια σελίδα και πλάνο. Ο Γιάννης κάνει την διαφορά, φαίνεται ξεκάθαρα. Το έχει δείξει στα φιλικά και στους επίσημους αγώνες. Η απουσία του αλλοιώνει το προφίλ μας, κυρίως στην αποτελεσματικότητα σε κάποια κομμάτια. Σίγουρα είναι καταλυτικός παράγοντας».

Για την βελτίωση της χημείας των νέων παικτών στον ΑΟ Μυκόνου: «Αυτή είναι η πρόκληση για όλους μας, ανεξάρτητα σε όποια κατηγορία βρίσκεσαι. Ακόμα και στην National League 1 που υπάρχει ένας ξένος, Τα 13/14 της ομάδας είναι Έλληνες που προέρχονται από διαφορετικές ομάδες και φιλοσοφίες, πάλι είναι πρόκληση για τον προπονητή. Μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν στον αθλητισμό, ειδικά στον ομαδικό αθλητισμό, γιατί υπάρχουν πολλές συνιστώσες για αυτό που λέγεται ομαδική αθλητική απόδοση και χρειάζεται χρόνος. Θέλω να τονίσω ότι η Μύκονος έχει μία ιδιαιτερότητα που δεν έχει καμία άλλη ομάδα στην GBL. Η Μύκονος μέσα σε 2-3 μήνες, σε περίοδο καλοκαιριού που για το νησί ξέρουμε τί σημαίνει και για τους ανθρώπους της , έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για να γίνει ΚΑΕ, να πάρει άδεια και πιστοποιητικό συμμετοχής στην GBL, να ανασκευάσει το γήπεδο που πληροί τις προδιαγραφές, να φτιάξει το ρόστερ και να στελεχώσει την ομάδα σε όλα τα τμήματα με νέα πρόσωπα και να κάνει προετοιμασία σε τέσσερα διαφορετικά μέρη εκτός της Μυκόνου. Αθήνα, Καρπενήσι, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη και πάλι Αθήνα με πολλά κόστη. Εάν τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά, θα μπορούσε να αποκτηθεί ένας καλός ξένος παίκτης. Είναι συγκινητική η προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι της Μυκόνου.».

Για το επόμενο καλοκαίρι στον ΑΟ Μυκόνου: «Θέλω το επόμενο καλοκαίρι η Μύκονος από “νησί των ανέμων”, να λέγεται “νησί των ονείρων”».

Για το ρόστερ: «Σε αυτή τη φάση όχι. Με ακούς επιφυλακτικό, έχουμε μικρά θέματα τραυματισμών. Ίσως τις επόμενες ημέρες, χωρίς να το προδικάζω ανάλογα με τις ιατρικές εξετάσεις, αποκτήσουμε έναν ακόμη ξένο παίκτη. Μπορεί και να χρειαστεί, μπορεί και όχι».

