Ματ του Παναθηναϊκού με Γαλανόπουλος: Ελληνίδα και με τη βούλα, υπέγραψε στο «τριφύλλι»

Σπουδαία κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες από τον Παναθηναϊκό που δούλεψε καιρό την υπόθεση της Σαμ Γαλανόπουλος και αξιοποιώντας τις ελληνικές ρίζες της, την υπέγραψε για 2 χρόνια και από σήμερα λογίζεται και επίσημα ως Ελληνίδα.

Η ελληνοαμερικανίδα πόιντ γκαρντ που έπαιξε πέρυσι ως ξένη στις Εσπερίδες και είχε εξαιρετική παρουσία, έχει Έλληνες γονείς και προγόνους και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να την «κλειδώσει» για δύο χρόνια στα πράσινα.

Η Γαλανόπουλος έλαβε σήμερα επίσημα την ελληνική ταυτότητα, και θα λογίζεται ως Ελληνίδα φυσικά στις εγχώριες διοργανώσεις ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής και στην Εθνική Ελλάδος.

Μία κίνηση ματ καθώς είναι μία παίκτρια με μεγάλη εξέλιξη που φέρνει ποιότητα, σουτ και αθλητικότητα στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού ενώ παράλληλα ενισχύει και την Εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα σε αυτές τις θέσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σαμ Γαλανόπουλος στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ, για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε το γυναικείο τμήμα μπάσκετ του «τριφυλλιού» καθώς ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του τη Σαμ Γαλανόπουλος.

Η 25χρονη γκαρντ (1.74μ.) πήρε το ελληνικό διαβατήριο και αυτομάτως ενισχύσει σημαντικά το «πράσινο» ρόστερ.

Η Γαλανόπουλος την περασμένη σεζόν έπαιξε 27 ματς με τις Εσπερίδες, έχοντας 14 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ.

Πρόκειται για μια μπασκετμπολίστρια που στις ΗΠΑ αγωνίστηκε στο Loyola University του Chicago για 5 χρόνια.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Γαλανόπουλος είπε «Είμαι ενθουσιασμένη και είναι μεγάλη τιμή να αγωνιστώ σε έναν τόσο ιστορικό Σύλλογο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να συνεχίσω να χτίζω χημεία με τις συμπαίκτριές μου, τους προπονητές και το Σύλλογο. Είμαστε έτοιμες να αγωνιστούμε και να κερδίσουμε αγώνες και θα κάνω ό,τι μπορώ για να μας βοηθήσω να το πετύχουμε αυτό. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να παίξω στον Παναθηναϊκό και είμαι ενθουσιασμένη που ξεκινάει η σεζόν».