Μπαρτσελόνα: Επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση Λαπροβίτολα και Νούνιες

Θετικά νέα για την Μπαρτσελόνα, καθώς οι Νίκολας Λαπροβίτολα και Χουάν Νούνιες πήραν το «ΟΚ» για να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση.

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική σεζόν και το Σάββατο (6/9) θα αναμετρηθεί με την Παρί σε ένα φιλικό παιχνίδι.

Όπως ανακοίνωσαν οι «Μπλαουγκράνα» οι Νίκολας Λαπροβίτολα και Χουάν Νούνιες πήραν το «πράσινο φως» από τους ιατρούς και μπορούν να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση. Έτσι, θα μπορέσουν να δώσουν το «παρών» στο ματς με τη γαλλική ομάδα.