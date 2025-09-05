Μπαρτσελόνα: Επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση Λαπροβίτολα και Νούνιες

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική σεζόν και το Σάββατο (6/9) θα αναμετρηθεί με την Παρί σε ένα φιλικό παιχνίδι.
Όπως ανακοίνωσαν οι «Μπλαουγκράνα» οι Νίκολας Λαπροβίτολα και Χουάν Νούνιες πήραν το «πράσινο φως» από τους ιατρούς και μπορούν να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση. Έτσι, θα μπορέσουν να δώσουν το «παρών» στο ματς με τη γαλλική ομάδα.
Nico Laprovittola i Juan Núñez obtenen l'alta mèdica i podran disputar el Barça - Paris Basketball d'aquest dissabte a Encamp 💪
Quina gran notícia! Bentornats, Nico i Juan 😍😍😍 pic.twitter.com/Px9J3KeOMQ