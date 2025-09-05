Κλίπερς: Μπορεί να ακυρωθεί το συμβόλαιο του Λέοναρντ

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς και ο Καουάι Λέοναρντ κατηγορούνται για... παράκαμψη των κανονισμών του salary cap και έγιναν γνωστές οι πιθανές τιμωρίες.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς και ο Καουάι Λέοναρντ κατηγορούνται πως προσπάθησαν να παρακάμψουν το salary cap του ΝΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπάλμερ φέρεται να επένδυσε 50 εκατομμύρια σε μία εταιρεία, η οποία έχει κατηγορηθεί για απάτη, και ο Λέοναρντ λάμβανε 28 εκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία για έναν ρόλο που δεν χρειαζόταν να κάνει κάτι.

Ο Σαμ Άμικ του «Athletic» μίλησε στο «Sactown Sports 1140» και έκανε γνωστό πως λόγω αυτής της υπόθεσης θα μπορούσε να ακυρωθεί το συμβόλαιο του Λέοναρντ και τα στελέχη της ομάδας, όπως και το προσωπικό, να τιμωρηθούν με αναστολή έως και ενός έτους.

«Η σύμβαση του παίκτη θα μπορούσε να ακυρωθεί. Τα στελέχη θα μπορούσαν να τιμωρηθούν με αναστολή έως και ενός έτους. Και αναφέρει ότι όλο το προσωπικό της ομάδας» είπε χαρακτηριστικά.