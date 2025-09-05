Το νέο σήμα της Εφές για τα 50 χρόνια του συλλόγου (vid)

Η Αναντολού Εφές κλείνει 50 χρόνια και έκανε γνωστό το νέο σήμα για τη φετινή χρονιά.

«Ένα ταξίδι μισού αιώνα γεμάτο νίκες, αξέχαστες στιγμές και την υπερηφάνεια της μεγάλης οικογένειας… Αυτή τη σεζόν, θα βρεθούμε στο γήπεδο με το λογότυπό μας, ειδικά σχεδιασμένο για την 50ή επέτειό μας, το οποίο συμβολίζει τις αξίες που έχουμε μεταφέρει από το παρελθόν στο παρόν και τις νίκες που έχουμε πετύχει. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτήν την ιστορία που γράψαμε μαζί, μαζί!» έγραψε στη λεζάντα που συνόδεψε το βίντεο με το νέο λόγκο.

