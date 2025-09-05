Έξαλλος ο Αταμάν: «Δεν μου αρέσει η ασέβεια της FIBA, βάζουν την πρώτη ομάδα του ομίλου να παίξει στις 12:00»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του εξέφρασε τα έντονα παράπονά του για την ώρα διεξαγωγής του Τουρκία - Σουηδία, που προγραμματίστηκε για τις 12:00 το Σάββατο (6/9).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν μου αρέσει η ασέβεια της FIBA ​​εναντίον μας, εναντίον της πρώτης ομάδας του ομίλου, η οποία τερμάτισε τον όμιλο αήττητη. Πρέπει να παίξουμε τον αγώνα νωρίτερα στις 12:00 αύριο. Είναι γελοίο. Είμαστε εδώ 15 μέρες και παίζουμε το πιο σημαντικό παιχνίδι στη φάση των νοκ άουτ, έναν αγώνα αποκλεισμού, στις 12:00.

Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, ακόμα κι αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον στόχο μας να προχωρήσουμε στη φάση των μεταλλίων

Αυτή τη στιγμή, ονειρεύομαι μόνο να προχωρήσω στη φάση των μεταλλίων. Ο αγώνας εναντίον της Σερβίας τελείωσε. Τώρα, επικεντρώνομαι μόνο στο να κερδίσει η εθνική ομάδα αύριο τη Σουηδία και να προκριθεί στα προημιτελικά.

Είδαμε τις δυνατότητες της ομάδας μας. Στην πραγματικότητα, γνωρίζω αυτές τις δυνατότητες, αλλά σε όλα αυτά τα παιχνίδια που παίξαμε, τέλεια παιχνίδια, εξαιρετική άμυνα, στην επίθεση κυκλοφορούσαμε την μπάλα πολύ καλά, πάντα την μοιραζόμασταν. Ειδικά εναντίον του φαβορί αυτού του Ευρωμπάσκετ, της Σερβίας, παίξαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα του Top 16 και ελπίζω για τα προημιτελικά, και για να προκριθούμε στον τελικό».

